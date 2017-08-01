Службовець лісу підробив документи щодо зарплати свого сина

Старшого майстра лісу, який підробив документи, позбавлено права обіймати посади на підприємствах лісового господарства України
Сторожинецький районний суд підтримав позицію обласної прокуратури та визнав винним старшого майстра лісу Їжівського лісництва державного підприємства «Сторожинецьке лісове господарство» у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 366 КК України (службове підроблення).
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Встановлено, що старший майстер лісу, будучи службовою особою, яка здійснює контроль за виконанням всіх видів робіт на закріпленій за ним ділянці, вніс у табелі робочого часу завідомо неправдиві відомості про відпрацювання його сином, який на даному підприємстві обіймав посаду трелювальника, робочих днів.
Службовець достовірно знав, що син перебуває за межами України, проте робочі години за ним зараховував, внаслідок чого останньому було незаконно виплачено 26 тис. грн. заробітної плати.
За скоєне суд призначив підсудному покарання у виді штрафу, в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків на підприємствах лісового господарства України строком на два роки.