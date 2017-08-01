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15:08
31 серпня

Завтра до Чернівців приїде міністр Петренко

15:00
31 серпня

8 тисяч фунтів стерлінгів вилучили митники у громадянина Румунії

13:17
31 серпня

Діти втекли з табору, бо хотіли вільного життя

12:24
31 серпня

Спрощено умови відбору адвокатів для надання безоплатної правової допомоги

12:19
31 серпня

Стали чинними зміни до правил реєстрації місця проживання щодо переселенців

11:29
31 серпня

Запроваджується пілотний проект щодо проведення моніторингу земельних відносин

11:13
31 серпня

Відлуння війни: піротехніки знищили артснаряд часів війни

10:48
31 серпня

Щодо розширення контрольних функцій Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації

10:40
31 серпня

Як виправити помилки у звіті за формою № 1ДФ

10:38
31 серпня

Доплати, надбавки та премії включаються до складу зарплати і оподатковуються у місяці нарахування

10:24
31 серпня

Службовець лісу підробив документи щодо зарплати свого сина

10:18
31 серпня

Нотаріат гарантує захист прав та охоронюваних законом інтересів громадян і організацій при вчиненні нотаріальних дій

10:05
31 серпня

Заробітна плата працівників Чернівецької області становить 5845 грн.

10:03
31 серпня

Вітання буковинським підприємцям від ГУ ДФС у Чернівецькій області

09:59
31 серпня

ДФС Буковини: як та в які строки контролюючі органи надають індивідуальні податкові консультації з 01.04.2017?

09:59
31 серпня

За «чисте повітря» буковинські платники заплатили понад 2,7 млн. грн. екологічного податку

09:58
31 серпня

Позиція буковинців щодо легалізації ринку підакцизної продукцію забезпечить додаткові надходження до місцевих бюджетів

09:57
31 серпня

Протидія контрабанді на Буковині приносить позитивні результати

09:46
31 серпня

Торгівля власною городиною – без податків

09:45
31 серпня

Повідомлення №20-ОПП подається у разі наявності, виникнення, зміни типу об’єкта оподаткування

09:43
31 серпня

Заповнення платіжок на оплату податків і зборів: зверніть увагу

11:20
30 серпня

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10:27
30 серпня

Повідомити органи ДФС про зміну головного бухгалтера потрібно у 10- денний строк

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Ігор Буркут, політолог:

"ГЕНОЦИД ПЕНСІОНЕРІВ В УКРАЇНІ" ? "ГЕНОЦИД ПЕНСІОНЕРІВ В УКРАЇНІ" ? Переважна більшість українських пенсіонерів отримує найнижчу пенсію в Європі. Вижити за такі злиденні гроші вкрай складно, люди дуже невдоволені своїм майже жебрацьким станом. Час від часу в їхньому середовищі починаються розмови про "геноцид пенсіонерів".

:

Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українець Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українецьПро це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив перший президент України, яка 26 років тому стала незалежною державою.

:

Не зрікаються в любові Не зрікаються в любовіНайтемніше перед світанком. А я знаю, що він почнеться ще в цьому десятилітті.
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Що, Де, Коли
29 серпня о 12.00
В ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Ігоря Гаха на тему: "Стан виконання робіт на дорогах загального користування Чернівецької області".
29 серпня. о 15.00
у фойє театру 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ.
Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».
30 вересня о 14.30
У каб.202 міської ради відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука.
31 серпня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 36 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 68 питань. Серед них, зокрема, такі:
1 вересня о 9.00
У ліцеї автомобільного сервісу (вул.Садовського,6) відбудеться відкриття пам"ятної дошки загиблому герою АТО Андрію Ткаченку
8 вересня о 14.30
у 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.


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Нотаріат гарантує захист прав та охоронюваних законом інтересів громадян і організацій при вчиненні нотаріальних дій

Сьогодні, 10:18 / Коментарів: 0
2 вересня 2017 року в державі відзначається професійне свято – День нотаріату, запровадження якого є підтвердженням значимості нашої щоденної, сумлінної праці.
Завданням нотаріату є забезпечення захисту та охорони власності, прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, сприяння у зміцненні законності та правопорядку, попередження правопорушень.
Три основні завдання, що їх виконує нотаріат.
Перше завдання – захист і охорона власності, прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб. Нотаріальні органи в основному виконують правоохоронну функцію, але нотаріальна діяльність може бути засобом захисту прав, наприклад, у разі вчинення виконавчих написів, протестів векселів. Виконання цього завдання буде ефективним, якщо воно реалізуватиметься відповідно до процесуальних норм, установлених Законом України «Про нотаріат», який гарантує захист прав та охоронюваних законом інтересів громадян і організацій при вчиненні нотаріальних дій. Порушення цих процесуальних норм веде до недійсності нотаріального акту.
Друге завдання – це дії, що їх вчиняють нотаріальні органи, забезпечують захист і охорону прав та інтересів громадян і організацій, які пов’язані з їхнім існуванням, діяльністю, бо стосуються їхніх майнових прав та гарантування подальшої реалізації інших суттєвих прав громадян.
Отож, підтверджуючи законність і достовірність нотаріальної дії, нотаріус виконує і третє завдання – запобігає можливим правопорушенням.
Третє завдання – запобігання правопорушенням виконується також через правові консультації, роз’яснення наслідків вчинення нотаріальної дії.
Виходячи з завдань, що їх виконують нотаріальні органи, можна зробити висновок, що сутність нотаріальної діяльності полягає в посвідченні та підтвердженні певних прав і фактів, у юридичному закріпленні цивільних прав із метою запобігання можливим порушенням або є засобом захисту вже порушених прав.
Найбільшою цінністю цієї професії є люди, які в ній працюють. Сучасні нотаріуси - найкращі цивілісти, надзвичайно комунікабельні та високо освічені, це люди, які незалежно від віку, статі та достатку постійно працюють над собою, надзвичайно законослухняні. Серед нотаріальної спільноти Чернівецької області є колеги, які мають більше 30 років стажу і зовсім молоді. Однак і сивочолі і юні стоять на захисті прав та свобод громадян, постійно проводять правороз’яснювальну роботу, виступають радниками, слухачами, психологами. Французький класик літератури Оноре де Бальзак про нотаріусів писав так: «Є в ньому щось і від священнослужителя, і від судді, від чиновника і адвоката».
Кожен з нотарів з хвилюванням у душі пригадує свій шлях до професії, перших громадян, перші дії, перше прикладення печатки, радощі та проблеми. Це не просто професія, це долі та життя.
Засвідчуючи глибоку повагу, вітаю Вас, шановні колеги нотаріуси, консультанти, помічники з професійним святом - Днем нотаріату! Міцного здоров'я, щастя, наполегливості у праці, мудрості, натхнення та успіхів у благородній справі!

Про це повідомляє Валентина РУСНАК начальник відділу з питань нотаріатуГоловного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.
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