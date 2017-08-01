Нотаріат гарантує захист прав та охоронюваних законом інтересів громадян і організацій при вчиненні нотаріальних дій

2 вересня 2017 року в державі відзначається професійне свято – День нотаріату, запровадження якого є підтвердженням значимості нашої щоденної, сумлінної праці.

Завданням нотаріату є забезпечення захисту та охорони власності, прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, сприяння у зміцненні законності та правопорядку, попередження правопорушень.

Три основні завдання, що їх виконує нотаріат.

Перше завдання – захист і охорона власності, прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб. Нотаріальні органи в основному виконують правоохоронну функцію, але нотаріальна діяльність може бути засобом захисту прав, наприклад, у разі вчинення виконавчих написів, протестів векселів. Виконання цього завдання буде ефективним, якщо воно реалізуватиметься відповідно до процесуальних норм, установлених Законом України «Про нотаріат», який гарантує захист прав та охоронюваних законом інтересів громадян і організацій при вчиненні нотаріальних дій. Порушення цих процесуальних норм веде до недійсності нотаріального акту.

Друге завдання – це дії, що їх вчиняють нотаріальні органи, забезпечують захист і охорону прав та інтересів громадян і організацій, які пов’язані з їхнім існуванням, діяльністю, бо стосуються їхніх майнових прав та гарантування подальшої реалізації інших суттєвих прав громадян.

Отож, підтверджуючи законність і достовірність нотаріальної дії, нотаріус виконує і третє завдання – запобігає можливим правопорушенням.

Третє завдання – запобігання правопорушенням виконується також через правові консультації, роз’яснення наслідків вчинення нотаріальної дії.

Виходячи з завдань, що їх виконують нотаріальні органи, можна зробити висновок, що сутність нотаріальної діяльності полягає в посвідченні та підтвердженні певних прав і фактів, у юридичному закріпленні цивільних прав із метою запобігання можливим порушенням або є засобом захисту вже порушених прав.

Найбільшою цінністю цієї професії є люди, які в ній працюють. Сучасні нотаріуси - найкращі цивілісти, надзвичайно комунікабельні та високо освічені, це люди, які незалежно від віку, статі та достатку постійно працюють над собою, надзвичайно законослухняні. Серед нотаріальної спільноти Чернівецької області є колеги, які мають більше 30 років стажу і зовсім молоді. Однак і сивочолі і юні стоять на захисті прав та свобод громадян, постійно проводять правороз’яснювальну роботу, виступають радниками, слухачами, психологами. Французький класик літератури Оноре де Бальзак про нотаріусів писав так: «Є в ньому щось і від священнослужителя, і від судді, від чиновника і адвоката».

Кожен з нотарів з хвилюванням у душі пригадує свій шлях до професії, перших громадян, перші дії, перше прикладення печатки, радощі та проблеми. Це не просто професія, це долі та життя.

Засвідчуючи глибоку повагу, вітаю Вас, шановні колеги нотаріуси, консультанти, помічники з професійним святом - Днем нотаріату! Міцного здоров'я, щастя, наполегливості у праці, мудрості, натхнення та успіхів у благородній справі!



Про це повідомляє Валентина РУСНАК начальник відділу з питань нотаріатуГоловного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.