Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 і більше осіб) Чернівецької області у липні п.р. становила 5845 грн. що в 1,8 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з червнем п.р. розмір заробітної плати зменшився на 4,6%, з липнем 2016р. збільшився на 45,1%. Нарахування за одну відпрацьовану годину збільшилися протягом місяця на 7,0% і становили 52,60 грн.
Про це повідомляє ГУ статистики у Чернівецькій обл.
Індекс реальної заробітної плати за липень п.р. до червня п.р. становив 94,8%, до липня 2016р. – 126,7%.
Продовжує утримуватися високий рівень диференціації розмірів заробітної плати за видами економічної діяльності.
До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносились: державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування (10011 грн), фінансова та страхова діяльність (7654 грн), будівництво (5928 грн), освіта (5813 грн), серед промислових видів діяльності –постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (7137 грн).
Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах з тимчасового розміщування й організації харчування (3934 грн), у сферах надання інших послуг (4213 грн) і охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4665 грн), серед промислових видів діяльності – на підприємствах з водопостачання, каналізації, поводження з відходами (4646 грн).