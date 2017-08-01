Вітання буковинським підприємцям від ГУ ДФС у Чернівецькій області

Шановні підприємці – платники податків Буковини!
Від імені всього колективу Головного управління ДФС у Чернівецькій області щиро вітаю вас з нагоди професійного свята - Дня підприємця!
В першу неділю вересня вся Україна вшановує людей, які не тільки створили власну справу та взяли на себе відповідальність за добробут своєї сім'ї, але й створюють нові робочі місця, насичують ринок вітчизняними товарами та послугами, наповнюють бюджет області та держави, що є важливим чинником економічного розвитку держави та зростання добробуту її громадян.
Тож дозвольте від чистого серця подякувати вам за сумлінну працю, наполегливість, високий рівень професіоналізму і життєву енергію.
Щиросердно бажаю усім підприємцям витримки, оптимізму і невичерпної наснаги у праці. Нехай кожна започаткована справа буде вдалою і успішною. Щастя, здоров'я і благополуччя Вам і Вашим родинам!
З повагою,
в.о. начальника Головного управління ДФС
у Чернівецькій області Віталій Шпак