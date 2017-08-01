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Новини
15:08
31 серпня

Завтра до Чернівців приїде міністр Петренко

15:00
31 серпня

8 тисяч фунтів стерлінгів вилучили митники у громадянина Румунії

13:17
31 серпня

Діти втекли з табору, бо хотіли вільного життя

12:24
31 серпня

Спрощено умови відбору адвокатів для надання безоплатної правової допомоги

12:19
31 серпня

Стали чинними зміни до правил реєстрації місця проживання щодо переселенців

11:29
31 серпня

Запроваджується пілотний проект щодо проведення моніторингу земельних відносин

11:13
31 серпня

Відлуння війни: піротехніки знищили артснаряд часів війни

10:48
31 серпня

Щодо розширення контрольних функцій Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації

10:40
31 серпня

Як виправити помилки у звіті за формою № 1ДФ

10:38
31 серпня

Доплати, надбавки та премії включаються до складу зарплати і оподатковуються у місяці нарахування

10:24
31 серпня

Службовець лісу підробив документи щодо зарплати свого сина

10:18
31 серпня

Нотаріат гарантує захист прав та охоронюваних законом інтересів громадян і організацій при вчиненні нотаріальних дій

10:05
31 серпня

Заробітна плата працівників Чернівецької області становить 5845 грн.

10:03
31 серпня

Вітання буковинським підприємцям від ГУ ДФС у Чернівецькій області

09:59
31 серпня

ДФС Буковини: як та в які строки контролюючі органи надають індивідуальні податкові консультації з 01.04.2017?

09:59
31 серпня

За «чисте повітря» буковинські платники заплатили понад 2,7 млн. грн. екологічного податку

09:58
31 серпня

Позиція буковинців щодо легалізації ринку підакцизної продукцію забезпечить додаткові надходження до місцевих бюджетів

09:57
31 серпня

Протидія контрабанді на Буковині приносить позитивні результати

09:46
31 серпня

Торгівля власною городиною – без податків

09:45
31 серпня

Повідомлення №20-ОПП подається у разі наявності, виникнення, зміни типу об’єкта оподаткування

09:43
31 серпня

Заповнення платіжок на оплату податків і зборів: зверніть увагу

11:20
30 серпня

Без води сьогодні будуть верхні поверхи будинків (перелік)

10:43
30 серпня

Здобути нову професію допоможе служба зайнятості

10:34
30 серпня

Суд призначив покарання із спеціальною конфіскацією 50 доларів США

10:27
30 серпня

Повідомити органи ДФС про зміну головного бухгалтера потрібно у 10- денний строк

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Ігор Буркут, політолог:

"ГЕНОЦИД ПЕНСІОНЕРІВ В УКРАЇНІ" ? "ГЕНОЦИД ПЕНСІОНЕРІВ В УКРАЇНІ" ? Переважна більшість українських пенсіонерів отримує найнижчу пенсію в Європі. Вижити за такі злиденні гроші вкрай складно, люди дуже невдоволені своїм майже жебрацьким станом. Час від часу в їхньому середовищі починаються розмови про "геноцид пенсіонерів".

:

Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українець Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українецьПро це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив перший президент України, яка 26 років тому стала незалежною державою.

:

Не зрікаються в любові Не зрікаються в любовіНайтемніше перед світанком. А я знаю, що він почнеться ще в цьому десятилітті.
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Що, Де, Коли
29 серпня о 12.00
В ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Ігоря Гаха на тему: "Стан виконання робіт на дорогах загального користування Чернівецької області".
29 серпня. о 15.00
у фойє театру 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ.
Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».
30 вересня о 14.30
У каб.202 міської ради відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука.
31 серпня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 36 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 68 питань. Серед них, зокрема, такі:
1 вересня о 9.00
У ліцеї автомобільного сервісу (вул.Садовського,6) відбудеться відкриття пам"ятної дошки загиблому герою АТО Андрію Ткаченку
8 вересня о 14.30
у 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.


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Вітання буковинським підприємцям від ГУ ДФС у Чернівецькій області

Сьогодні, 10:03 / Коментарів: 0
Шановні підприємці – платники податків Буковини!
Від імені всього колективу Головного управління ДФС у Чернівецькій області щиро вітаю вас з нагоди професійного свята - Дня підприємця!
В першу неділю вересня вся Україна вшановує людей, які не тільки створили власну справу та взяли на себе відповідальність за добробут своєї сім'ї, але й створюють нові робочі місця, насичують ринок вітчизняними товарами та послугами, наповнюють бюджет області та держави, що є важливим чинником економічного розвитку держави та зростання добробуту її громадян.
Тож дозвольте від чистого серця подякувати вам за сумлінну працю, наполегливість, високий рівень професіоналізму і життєву енергію.
Щиросердно бажаю усім підприємцям витримки, оптимізму і невичерпної наснаги у праці. Нехай кожна започаткована справа буде вдалою і успішною. Щастя, здоров'я і благополуччя Вам і Вашим родинам!

З повагою,
в.о. начальника Головного управління ДФС
у Чернівецькій області Віталій Шпак
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