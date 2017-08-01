Дбаючи в цілому про екологічну безпеку та збереження унікальної природи Буковини, за сім місяців 2017 року платники регіону сплатили до зведеного бюджету дану суму «еко» податку, що на 0,4 млн. грн. перевищує надходження екологічного податку у 2016 році – відзначають у Головному управлінні ДФС у Чернівецькій області.
У відомстві наголошують, з даних надходжень досить значна частка залишилась у розпорядження місцевих бюджетів – 2,1 млн. грн., що є додатковим джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища.
Та нагадують, екологічний податок мають сплачувати підприємці, діяльність яких пов'язана із: викидами у атмосферу забруднюючих речовин; стаціонарними джерелами забруднення навколишнього середовища; скиданням забруднюючих речовин до водних об'єктів та забруднення водних ресурсів України; розміщенням шкідливих речовин та відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах; утворенням та/чи зберіганням радіоактивних відходів; тимчасовим зберіганням радіоактивних відходів у спеціально відведених для цього місцях.