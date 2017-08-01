Позиція буковинців щодо легалізації ринку підакцизної продукцію забезпечить додаткові надходження до місцевих бюджетів

В.о. начальника Головного управління ДФС у Чернівецькій області Віталій Шпак відзначає, що серед пріоритетів роботи відомства - виявлення порушень, пов’язаних з продажем алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Задля цього використовуються усі ресурси - проведено ретельний аналіз продажу таких видів товарів через оптових постачальників, звірено наявність ліцензій і реєстраторів розрахункових операцій та проводяться інші оперативні заходи.
Від початку року аудитори провели 141 фактичну перевірку суб’єктів господарювання, які здійснюють реалізацію алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів. До порушників застосовано 7,3 млн. грн. фінансових і штрафних санкцій, анульовано 5 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями/тютюновими виробами за продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не досягли 18-річного віку; складено 376 адміністративних протоколів на загальну суму 3,4 млн. гривень.
Посадовець розповідає, що деякі «горе – підприємці» зневажають вимоги закону оскільки переконані у безкарності і напевно забули, що заборона на проведення перевірок не розповсюджується на продавців підакцизних товарів.
«Щоб зруйнувати ринок нелегального обігу алкоголем та тютюном закликаю активно співпрацювати з податківцями споживачів та значно підвищити увагу до цього питання органи місцевого самоврядування, щоб мати додаткові кошти в бюджетах на вирішення соціально - економічних питань»,– наголошує Віталій Шпак.
Про порушення правил торгівлі алкоголем та тютюном звернення можна надсилати на адресу Головного управління ДФС у Чернівецькій області. Поштова адреса: 58013, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200 А. Електронна пошта: cv.official@sfs.gov.ua
Довідка:
На початок серпня цього року роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами в області здійснюють 2210 суб‘єктів господарювання, які отримали 4893 ліцензії.
Реєстри виданих, анульованих та призупинених ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами розміщено на офіційному порталі Територіальні органи ДФС у Чернівецькій області за посиланням: http://cv.sfs.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy.