Протидія контрабанді на Буковині приносить позитивні результати

Активні заходи спільної спеціальної прикордонної операції «Кордон-2017» тривають.
Так, учора в ході реалізації оперативної інформації, прикордонники відділу «Селятин» запобігли спробі незаконної переправи понад 10 тисяч пачок тютюнових виробів. Прикордонники помітили групу порушників, які із пакунками на плечах рухалися в бік кордону з Румунією.
Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Проте останні, скориставшись лісистою місцевістю, покидали свої ноші та вдались до втечі. На місці події було виявлено 21 ящик із сигаретами марок «Марбле» та «Ротманс». Наразі тривають пошуки власників покинутого товару.
Усього з початку цього тижня на ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону у чотирьох випадках було упереджено спроби незаконного переміщення до Румунії майже 40 тисяч пачок сигарет.
Крім того, сьогодні вранці прикордонники відділу «Мамалига» виявили пластикову трубу, яка була прокладена з території Республіки Молдова на територію України. Труба була захована частково під асфальтним покриттям дороги Мамалига – Подвірне, частково на польовій дорозі на глибині приблизно 1,5 метри. Всього було виявлено близько 500 метрів труби. Ймовірно ця труба використовувалася для незаконного перекачування спирту. Наразі триває огляд місця події.