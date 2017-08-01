Заповнення платіжок на оплату податків і зборів: зверніть увагу

Чернівецька ОДПІ звертає увагу на те, що нараховані і сплачені суми податків, зборів та інших платежів до бюджетів, ЄСВ обліковуються в інтегрованих картках платників (ІКП), які відкриваються органами ДФС за кожним платником та кожним видом платежу, які повинні сплачуватися такими платниками. Облік нарахованих і сплачених сум ведеться автоматично.
Для того, щоб сплачена сума відобразилася саме у вашій ІКП, необхідно чітко дотримуватись вимог наказу Мінфіну від 24.07.2015 р. № 666 «Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів» (далі - Порядок №666). У Порядку в доступній формі, з прикладами описано як правильно заповнювати поле платіжного документа «Призначення платежу».
Коректно заповнене поле «Призначення платежу» повинно виглядати так:
*;101;1111111111;текст призначення в довільній формі
* - обов’язковий символ
; - обов’язковий символ
101 – код виду сплати відповідно до Порядку 666 (у прикладі – для добровільної сплати)
; - обов’язковий символ
1111111111 – код платника (ЄДРПОУ для юридичної особи, І.П.Н. для фізичної). Саме в ІКП платника з цим кодом буде зарахована сплачена сума.
; - обов’язковий символ
Врахуйте це при заповненні платіжних документів (в тому числі й через банківські термінали) та вимагайте від операторів банків, поштових відділень коректного заповнення вказаного поля.