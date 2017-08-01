Без води сьогодні будуть верхні поверхи будинків (перелік)

В зв’язку з відключенням електроенергії 30.08.2017 року на насоси підкачки води без водопостачення
будуть верхні поверхи наступних будинків:
кот. «Узбецька» - вул. Узбецька, 1; 3; 3А; 11; 25; 27;
пров. Узбецький, 11; 11А; 7 - всього 9 буд.
ГТП – 1Ю - вул. Героїв Майдану, 75А; 75Б; 77; 77А; 77Б; 77В;
77Г; 77А/2; 79; 81; 83; 83А; 83Б; 87А; 87Б; 87В; 87Г;
89; 91; 93; 95;
- Комарова, 38 - всього 22 буд.
ГТП – 3Ю - вул. Героїв Майдану, 87; 97; 97А; 99; 101; 103А; 103Б;
103В; 103Г;
- вул. Комарова, 32; 54; 85; - всого 12 буд.
ТРП – 2 - вул. Ентузіастів, 5; 5В; 7; 9А;
-бульвар Героїв Крут, 22( 5-ти етаж.) - всього 5 буд.
Разом – 48 буд.
Підвіз води буде організовано після 17:00 год. за
адресами:
1. вул. Узбецька
2. вул.Героїв Майдану, 79-83
3. вул. Героїв Майдану, 103 ; Комарова 32
4. вул. Ентузіастів, 5