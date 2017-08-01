Здобути нову професію допоможе служба зайнятості

Безробітні особи можуть безкоштовно пройти професійне навчання в центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ), які функціонують у 11 областях України. Рівень працевлаштування випускників цих закладів складає понад 90%. Про це повідомляє в.о. директора Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожолянко.
«Професійне навчання в центрах здійснюється за 79 робітничими професіями та понад 170 тематичними курсами цільового призначення, затребуваними на ринку праці. Навчальний процес відбувається на сучасному обладнанні, з використанням інноваційних методів та технологій навчання дорослого населення. Для іногородніх у центрах професійно-технічної освіти є можливість безкоштовного проживання у гуртожитках», – наголошує Л.Кожолянко.
Одним із напрямів модернізації мережі ЦПТО ДСЗ є підтвердження результатів неформального професійного навчання. Тобто особа, яка має професійні навички, проте не має диплому про спеціалізовану освіту може отримати у ЦПТО відповідний диплом про освіту, підтвердивши кваліфікаційний рівень, здавши іспити. Це сприятиме підвищенню їх конкурентоспроможності та мобільності на ринку праці.
З більш детальним переліком всіх професій та графіком формування навчальних груп можна ознайомитися в будь-якому центрі зайнятості, на сайтах ЦПТО ДСЗ або на офіційному сайті державної служби зайнятості.