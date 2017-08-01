Суд призначив покарання із спеціальною конфіскацією 50 доларів США

Засуджено колишнього працівника архітектурно-будівельної інспекції, який підбурив підприємця до дачі хабара.
Прокуратура Чернівецької області підтримала державне обвинувачення у кримінальному провадженні відносно колишнього працівника архітектурно-будівельної інспекції за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.1 ст.369 КК України (шахрайство та підбурювання до надання службовій особі неправомірної вигоди за невчинення дій з використанням наданого їй службового становища).
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Встановлено, що у грудні 2016 року обвинувачений маючи досвід у містобудівній діяльності, так як колись працював в архітектурно-будівельної інспекції, ввів в оману одного з підприємців Вижницького району, повідомивши неправдиві відомості про необхідність надання службовим особам Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернівецькій області неправомірної вигоди в розмірі 1000 доларів США за непритягнення до відповідальності за виявлені порушення у сфері містобудівної діяльності, а також безперешкодну реєстрацію декларації про готовність об’єкта будівництва до експлуатації.
Однак, отримавши вказані кошти, колишній посадовець не мав наміру їх будь-кому передавати. Переслідуючи мету незаконного збагачення, він шахрайським шляхом заволодів вказаними грошима.
Вижницький районний суд Чернівецької області призначив підсудному покарання у вигляді штрафу розміром 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в дохід держави із спеціальною конфіскацією 50 доларів США.