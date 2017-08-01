ДФС Буковини: понад 170 тисяч гривень боргу з єдиного соціального внеску сплачено лише після відкриття кримінального впровадження

ДФС Буковини: понад 170 тисяч гривень боргу з єдиного соціального внеску сплачено лише після відкриття кримінального впровадження



Про це повідомляють у Головному управлінні ДФС у Чернівецькій області. Також розповідають, що завершено розслідування кримінального провадження, яке викрито посадовцями управління внутрішньої безпеки фіскальної служби краю. Сутність цієї справи - використання фіктивних довідок про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, які дозволили виграти тендери з надання послуг оздоровлення дітей «Пансіонату з лікування матері і дитини «Зелені пагорби». Керівнику пансіонату 17.08.2017 року вручено письмові повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366 та ч.4 ст.358 КК України.

Про це повідомляє ГУ ДФС у Чернівецькій обл.

Днями вказані кримінальні провадження направлено до прокуратури Чернівецької області для затвердження обвинувального акту, які з обвинувальним актом скеровано до Шевченківського районного суду міста Чернівці для розгляду по суті.



Загалом дане впровадження мало значний резонанс, оскільки заради участі в тендері представниками «Пансіонату з лікування матері і дитини «Зелені пагорби» у змові з посадовцями посадовці Вижницької ОДПІ підробили довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів і платежів.Платник, який мав податковий борг перед бюджетом (понад 170,7 тисяч гривень) та достеменно знаючи, що документи сфальсифіковані використав їх для участі в державних закупівлях (PRO ZORRO) щодо надання послуг дитячих літніх таборів.



Використання підроблених довідок про відсутність податкової заборгованості та подання посадовими особами підприємства завідомо недостовірної інформації до Чернівецької міської ради та Чернівецької обласної державної адміністрації дало можливість неправомірно виграти тендери по наданню послуг з оздоровлення дітей та отримати 2757166 грн. державних коштів.



Вартість тендерних закупівель послуг дитячих таборів в Чернівецькій міській раді за 2015 рік - 352170 грн., за 2017 рік склала - 1374996 грн. В Чернівецькій обласній державній адміністрації за 2015 рік - 520000 грн., за 2016 рік - 510000 грн.



На сьогодні – відзначають у фіскальному відомстві – позитивним у цій справі є те, що вжиті заходи під час розслідування кримінальних проваджень сприяли погашенню боргу з єдиного соціального внеску який накопичувався впродовж 2015-2017 рр. Посадовими особами даного підприємства в червні цього року сплачено в бюджет понад 170,7 тисяч гривень внеску.