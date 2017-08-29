В ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Ігоря Гаха на тему: "Стан виконання робіт на дорогах загального користування Чернівецької області".
у фойє театру 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ. Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».
Чернівецький військовий комісар підписав наказ про осінній призов; - Російський слід і контрабанда на українському кордоні; - На буковинські дороги є більше, ніж півмільярда гривень, але цього все одно замало; - 4 буковинські школи цьогоріч вчитимуть дітей по-новому; - Міністр культури не проти нецензурної лексики в літературі; - У пробах води з річки Дністер в районі рекреаційної зони міста Новодністровськ знову виявили антиген вірусного гепатиту А; - Винуватця смертельного ДТП засудили до 6 років; - У Чернівцях не розминулися автобус і вантажівка; - Водій замість того, аби зупинитися на вимогу поліцейських, спробував втекти; - 30 чернівецьких каратистів поїхали на змагання до Житомира на «INTERNATIONAL DOJO CUP 2017»