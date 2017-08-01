В ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Ігоря Гаха на тему: "Стан виконання робіт на дорогах загального користування Чернівецької області".
у фойє театру 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ. Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».
Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі був мирним
На Донбасі противник 21 раз відкривав вргонь з стрілецької зброї. Загиблих і поранених нема.
Народний депутат Семен Семенченко оголосив про швидкий початок другого етапу блокади Донбасу.
"Зараз ми переходимо до другого етапу. Ми повинні змусити Ахметова припинити фінансування терористів, ми повинні покласти край тарифу Роттердам+. За літо ми серйозно накопичили сили, відкрили низку таборів уздовж російського кордону і готові, якщо держава і надалі не діятиме в справі зміцнення нашої обороноздатності, діяти, як представники громадянського суспільства", - зазначив нардеп.
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер не погодився з тим, що Україна близька до членства в ЄС і НАТО.
"Заразі в світі 60 воєн, і жодної з них - в Європі, якщо не брати Україну. Однак Україна зараз не є європейською країною, в сенсі членства в ЄС. Я знаю, що недавно мій друг Порошенко сказав: дивіться, Україна - це майже ЄС і НАТО. Однак наразі її немає ні там, ні там, і важливо це розуміти", - заявив він.
У Києві біля меморіалу Стіна пам'яті, який розташований на стіні Михайлівського собору УПЦ Київського патріархату, вшанували пам'ять загиблих в Іловайському "котлі". У заході взяли участь матері загиблих, полонених і зниклих безвісти військовослужбовців, а також бійці, які штурмували Іловайськ і виходили з "котла".
Учасники битви під Іловайськом написали звернення до президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів.
Звернення учасників боїв і їхніх родичів озвучив командир штурмової групи батальйону "Донбас" Тарас Костанчук під час жалобних заходів, присвячених пам'яті загиблих в "Іловайському котлі".
У Миколаєві пройшли масові обшуки у депутатів міськради, місцевих бізнесменів та адвокатів. За інформацією місцевих ЗМІ, їх підозрювали в "постачанні зброї і наркотиків із зони АТО".
У прокуратурі заявили, що обшуки тривали в межах кримінальних проваджень щодо можливого заволодіння бюджетними коштами, вимагання та рейдерства.
Вночі 29 серпня КНДР запустила балістичну ракету, яка полетіла в бік Японії і, пролетівши над територією країни, впала у води Тихого океану. Ракета подолала відстань в 2,7 тисячі кілометрів, досягнувши максимальної висоти польоту в 550 кілометрів.
Спроби збити північнокорейську ракету японська влада не вжила, але попросила жителів сховатися в бункерах.
Ракета Хвасон-12 стала першою за 20 років ракетою КНДР, яка змогла пролетіти настільки високо над територією Японії.
У Чернівцях хмари вранці розсіялися та більше в цей день на небі не з'являться. Без опадів. 21 градус тепла за останні 130 років 30 серпня: МАКС: 33.8° (1956) МІН: 3.4° (1966) Народний прогноз погоди: 30 серпня вшановується пам'ять святого Мирона пресвітера. З 30 серпня починається осінній листопад (першою скидає лист береза, за нею липа, в'яз, черемха і т. д.). У минулі часи помітили, якщо вранці цього дня туман і роса, то погода на Мирона буде хорошою.
Вчора наш сайт відвідали і читали 3658 людей зі всього світу. Найбільше - в Україні. У США - 153, у Канаді -18, в Еспанії -41, в Італії - 12, у Польщі -14, в Росії -114, в Чехії -3, Австрії -1, Румунії - 27, Франції -5, Німеччині -32, в Угорщині - 9, у Криму - 18, Ірландії -7, Португалії - 8, Бельгії -2, Голандії -7, Бразилії -7, Ізраїлю - 4 , Норвегії - 11, Швеції - 9, Великобританії - 1, Китаю -7, Єгипті - 2, Туреччині - 5, Австралії - 3
Активно читають статті "Як Іван Мунтян на Буковині свого сина женив. І чому на весіллі не було Юлії Тимошенко ОНОВЛЕНО ". "vorbesc doar în limba română Румунія починає вказувати Україні, які школи у нас мають бути і якою мовою нам говорити" "Настільний теніс: Чернівецькі міні-кадети на чемпіонаті Європ"