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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
11:20
30 серпня

Без води сьогодні будуть верхні поверхи будинків (перелік)

10:43
30 серпня

Здобути нову професію допоможе служба зайнятості

10:34
30 серпня

Суд призначив покарання із спеціальною конфіскацією 50 доларів США

10:27
30 серпня

Повідомити органи ДФС про зміну головного бухгалтера потрібно у 10- денний строк

10:26
30 серпня

ДФС Буковини: понад 170 тисяч гривень боргу з єдиного соціального внеску сплачено лише після відкриття кримінального впровадження

10:23
30 серпня

Відмовлено в реєстрації податкових накладних - алгоритм дій

10:22
30 серпня

Повернутися на спрощену систему оподаткування в поточному році платник не може

14:21
29 серпня

П’яного водія засуджено до 6 років позбавлення волі

13:14
29 серпня

Документ, що підтверджує державну реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності є витяг з Єдиного державного реєстру

13:13
29 серпня

Про порядок видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи)

11:08
29 серпня

Як уникнути небезпек, які чигають на учасників операцій із землею?

10:51
29 серпня

Колишні працівники мають право на інформацію щодо істотних умов їх праці

10:50
29 серпня

Особливості врегулювання конфлікту інтересів у окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

10:48
29 серпня

Як звітувати у разі втрати ознаки неприбутковості

10:47
29 серпня

Оцініть відповідь інформаційно-довідкового ресурсу

10:45
29 серпня

Чернівецькі підприємці, які використовують водні ресурси, сплатили 1,5 мільйони ренти

10:40
29 серпня

Настільний теніс: Чернівецькі міні-кадети на чемпіонаті Європи

09:45
29 серпня

На Путильщині чоловіка вкусила змія

09:42
29 серпня

Буковинські митники виявили спробу незаконного переміщення цигарок до Румунії

09:38
29 серпня

Затверджено порядок ведення реєстру заяв про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань

09:37
29 серпня

Платники можуть отримати довідку про подану декларацію

09:35
29 серпня

Для отримання номера облікової картки неповнолітнім заповнити заяву може один із батьків

09:32
29 серпня

Утворено міжвідомчу робочу групу з вирішення проблемних питань, пов’язаних із виникненням заборгованості держави за рішеннями судів

09:30
29 серпня

Відтепер юридичні особи можуть продавати активи, арештовані у кримінальних провадженнях

09:28
29 серпня

Шлюб за добу можливий у Чернівецькій області

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Колонка автора

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Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українець Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українецьПро це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив перший президент України, яка 26 років тому стала незалежною державою.

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Не зрікаються в любові Не зрікаються в любовіНайтемніше перед світанком. А я знаю, що він почнеться ще в цьому десятилітті.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметів У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметівВійна між головою сільради Борисом Нечаєм, депутатами та підприємцями триває у Лашківці та Витилівці не один день і уже не перший рік. Бойові дії то загострюються, то стихають, але не зникають.
У ніч на 8 серпня Лашківському сільському голові спалили автомобіль «Мерседес-Віто».
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Що, Де, Коли
29 серпня о 12.00
В ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Ігоря Гаха на тему: "Стан виконання робіт на дорогах загального користування Чернівецької області".
29 серпня. о 15.00
у фойє театру 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ.
Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».
30 вересня о 14.30
У каб.202 міської ради відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука.
31 серпня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 36 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 68 питань. Серед них, зокрема, такі:
8 вересня о 14.30
у 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.


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ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО! 30.08. 2017

Сьогодні, 08:30 / Коментарів: 0
ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО! 30.08. 2017Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі був мирним

На Донбасі противник 21 раз відкривав вргонь з стрілецької зброї. Загиблих і поранених нема.

Народний депутат Семен Семенченко оголосив про швидкий початок другого етапу блокади Донбасу.

"Зараз ми переходимо до другого етапу. Ми повинні змусити Ахметова припинити фінансування терористів, ми повинні покласти край тарифу Роттердам+. За літо ми серйозно накопичили сили, відкрили низку таборів уздовж російського кордону і готові, якщо держава і надалі не діятиме в справі зміцнення нашої обороноздатності, діяти, як представники громадянського суспільства", - зазначив нардеп.


Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер не погодився з тим, що Україна близька до членства в ЄС і НАТО.

"Заразі в світі 60 воєн, і жодної з них - в Європі, якщо не брати Україну. Однак Україна зараз не є європейською країною, в сенсі членства в ЄС. Я знаю, що недавно мій друг Порошенко сказав: дивіться, Україна - це майже ЄС і НАТО. Однак наразі її немає ні там, ні там, і важливо це розуміти", - заявив він.

У Києві біля меморіалу Стіна пам'яті, який розташований на стіні Михайлівського собору УПЦ Київського патріархату, вшанували пам'ять загиблих в Іловайському "котлі". У заході взяли участь матері загиблих, полонених і зниклих безвісти військовослужбовців, а також бійці, які штурмували Іловайськ і виходили з "котла".

Учасники битви під Іловайськом написали звернення до президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів.

Звернення учасників боїв і їхніх родичів озвучив командир штурмової групи батальйону "Донбас" Тарас Костанчук під час жалобних заходів, присвячених пам'яті загиблих в "Іловайському котлі".

У Миколаєві пройшли масові обшуки у депутатів міськради, місцевих бізнесменів та адвокатів. За інформацією місцевих ЗМІ, їх підозрювали в "постачанні зброї і наркотиків із зони АТО".

У прокуратурі заявили, що обшуки тривали в межах кримінальних проваджень щодо можливого заволодіння бюджетними коштами, вимагання та рейдерства.

Вночі 29 серпня КНДР запустила балістичну ракету, яка полетіла в бік Японії і, пролетівши над територією країни, впала у води Тихого океану. Ракета подолала відстань в 2,7 тисячі кілометрів, досягнувши максимальної висоти польоту в 550 кілометрів.

Спроби збити північнокорейську ракету японська влада не вжила, але попросила жителів сховатися в бункерах.

Ракета Хвасон-12 стала першою за 20 років ракетою КНДР, яка змогла пролетіти настільки високо над територією Японії.


У Чернівцях хмари вранці розсіялися та більше в цей день на небі не з'являться. Без опадів. 21 градус тепла
за останні 130 років
30 серпня:
МАКС: 33.8° (1956)
МІН: 3.4° (1966)
Народний прогноз погоди: 30 серпня вшановується пам'ять святого Мирона пресвітера. З 30 серпня починається осінній листопад (першою скидає лист береза, за нею липа, в'яз, черемха і т. д.). У минулі часи помітили, якщо вранці цього дня туман і роса, то погода на Мирона буде хорошою.

Вчора наш сайт відвідали і читали 3658 людей зі всього світу. Найбільше - в Україні. У США - 153, у Канаді -18, в Еспанії -41, в Італії - 12, у Польщі -14, в Росії -114, в Чехії -3, Австрії -1, Румунії - 27, Франції -5, Німеччині -32, в Угорщині - 9, у Криму - 18, Ірландії -7, Португалії - 8, Бельгії -2, Голандії -7, Бразилії -7, Ізраїлю - 4 , Норвегії - 11, Швеції - 9, Великобританії - 1, Китаю -7, Єгипті - 2, Туреччині - 5, Австралії - 3

Активно читають статті "Як Іван Мунтян на Буковині свого сина женив. І чому на весіллі не було Юлії Тимошенко ОНОВЛЕНО ". "vorbesc doar în limba română Румунія починає вказувати Україні, які школи у нас мають бути і якою мовою нам говорити" "Настільний теніс: Чернівецькі міні-кадети на чемпіонаті Європ"


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