На Донбасі противник 21 раз відкривав вргонь з стрілецької зброї. Загиблих і поранених нема.Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер не погодився з тим, що Україна близька до членства в ЄС і НАТО."Заразі в світі 60 воєн, і жодної з них - в Європі, якщо не брати Україну. Однак Україна зараз не є європейською країною, в сенсі членства в ЄС. Я знаю, що недавно мій друг Порошенко сказав: дивіться, Україна - це майже ЄС і НАТО. Однак наразі її немає ні там, ні там, і важливо це розуміти", - заявив він.У Миколаєві пройшли масові обшуки у депутатів міськради, місцевих бізнесменів та адвокатів. За інформацією місцевих ЗМІ, їх підозрювали в "постачанні зброї і наркотиків із зони АТО".У прокуратурі заявили, що обшуки тривали в межах кримінальних проваджень щодо можливого заволодіння бюджетними коштами, вимагання та рейдерства.У Чернівцях хмари вранці розсіялися та більше в цей день на небі не з'являться. Без опадів. 21 градус теплаза останні 130 років30 серпня:МАКС: 33.8° (1956)МІН: 3.4° (1966)Народний прогноз погоди: 30 серпня вшановується пам'ять святого Мирона пресвітера. З 30 серпня починається осінній листопад (першою скидає лист береза, за нею липа, в'яз, черемха і т. д.). У минулі часи помітили, якщо вранці цього дня туман і роса, то погода на Мирона буде хорошою.