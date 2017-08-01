В ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Ігоря Гаха на тему: "Стан виконання робіт на дорогах загального користування Чернівецької області".
у фойє театру 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ. Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».
Мільйони за іноземних студентів: у чернівецькій поліції розслідують можливі зловживання службовими особами Буковинського державного медичного університету
Вчора, 15:40 / Коментарів: 0
Журналісти телеканалу ICTV дослідили, яким чином у Буковинському державному медичному університеті заробляють на іноземних студентах.
Виявляється це справжній бізнес, куди сторонніх не пускають, - дійшли висновку журналісти, які розшукали одного з учасників такої схеми.
- Мільйони за іноземних студентів - це найприбутковіший товар, до того ж не тільки легальний. Студенти остерігаються ставити ці питання гласно, тому що остерігаються бути відрахованими із вузу. Журналіст знайшов громадянина Індії, якого ще не депортували, проте навчатися у Буковинському державному медичному університеті він уже не може. Чоловік стверджує усе тільки через те, що він виступив проти системи і оприлюднив схеми сумнівної співпраці керівництва буковинського вузу і свого приятеля, який займається постачанням індійських студентів до БДМУ.
У чернівецькій поліції підтвердили, що нині здійснюється досудове розслідування можливих зловживань службовими особами Буковинського державного медичного університету.