П’яного водія засуджено до 6 років позбавлення волі

Апеляційний суд Чернівецької області розглянув кримінальне провадження відносно 22-річного жителя села Ропча, Сторожинецького району Чернівецької області, який у стані алкогольного сп’яніння, керуючи справним легковим автомобілем, здійснив дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої двоє людей загинули та двоє потрапили до лікарні.
Як з’ясувалось у ході досудового розслідування, водій, у нічний час (01:40 год.) 18 листопада 2015 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, керуючи технічно справним атомобілем марки «БМВ 530» з іноземною реєстрацією, рухаючись по населеному пункту м. Сторожинець зі швидкістю, що перевищувала допустиму норму в 60 км/год здійснив дорожньо-транспорту пригоду. Встановлено, що чоловік не врахувавши дорожню обстановку, проявив самовпевненість та безвідповідальність, виїхав за межі проїзної частини та тротуар, у результаті збив пішохода та в’їхав у приміщення місцевого кінотеатру, після чого втік з місця подій. Від отриманих численних травм жінка, що тим часом проходила по тротуару, померла на місці.
Про це повідомляє прес-служба Апеляційного суду Чернівецької області.
Зазначимо, що в салоні автомобіля окрім водія було ще троє пасажирів: один з яких загинув, отримавши травми несумісні з життям, інші двоє – потрапили до лікарні із тілесними ушкодженнями різної важкості. Більше того, одразу після скоєння страшної аварії, не викликавши швидку допомогу та залишивши потерпілих у безпорадному стані, водій втік з місця подій.
Беручи до уваги беззаперечні факти та встановлені обставини, Апеляційний суд Чернівецької області визнав винним підсудного у скоєнні ним кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху…, що спричинили загибель кількох осіб) та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 6 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.