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Новини
14:21
29 серпня

П’яного водія засуджено до 6 років позбавлення волі

13:14
29 серпня

Документ, що підтверджує державну реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності є витяг з Єдиного державного реєстру

13:13
29 серпня

Про порядок видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи)

11:08
29 серпня

Як уникнути небезпек, які чигають на учасників операцій із землею?

10:51
29 серпня

Колишні працівники мають право на інформацію щодо істотних умов їх праці

10:50
29 серпня

Особливості врегулювання конфлікту інтересів у окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

10:48
29 серпня

Як звітувати у разі втрати ознаки неприбутковості

10:47
29 серпня

Оцініть відповідь інформаційно-довідкового ресурсу

10:45
29 серпня

Чернівецькі підприємці, які використовують водні ресурси, сплатили 1,5 мільйони ренти

10:40
29 серпня

Настільний теніс: Чернівецькі міні-кадети на чемпіонаті Європи

09:45
29 серпня

На Путильщині чоловіка вкусила змія

09:42
29 серпня

Буковинські митники виявили спробу незаконного переміщення цигарок до Румунії

09:38
29 серпня

Затверджено порядок ведення реєстру заяв про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань

09:37
29 серпня

Платники можуть отримати довідку про подану декларацію

09:35
29 серпня

Для отримання номера облікової картки неповнолітнім заповнити заяву може один із батьків

09:32
29 серпня

Утворено міжвідомчу робочу групу з вирішення проблемних питань, пов’язаних із виникненням заборгованості держави за рішеннями судів

09:30
29 серпня

Відтепер юридичні особи можуть продавати активи, арештовані у кримінальних провадженнях

09:28
29 серпня

Шлюб за добу можливий у Чернівецькій області

15:23
28 серпня

У Горошівцях відсвяткують 400-річчя із дня першої писемної згадки про село

11:42
28 серпня

Доступ домогосподарств Чернівецької області до мережі Інтернет

11:14
28 серпня

Ціни на алкоголь значно підвищаться

10:56
28 серпня

На Буковині впродовж останніх 4-ох днів рятувальники ліквідували 19 пожеж

10:48
28 серпня

При нарахуванні доходу фізичній особі подається податковий розрахунок за формою N 1ДФ

10:47
28 серпня

Власники ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами можуть продавати «підакциз» лише кінцевим споживачам

10:45
28 серпня

Буковинські готельєри та паркувальники авто спрямували до казни більше 1 млн. гривень

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Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українець Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українецьПро це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив перший президент України, яка 26 років тому стала незалежною державою.

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Не зрікаються в любові Не зрікаються в любовіНайтемніше перед світанком. А я знаю, що він почнеться ще в цьому десятилітті.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

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29 серпня о 12.00
В ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Ігоря Гаха на тему: "Стан виконання робіт на дорогах загального користування Чернівецької області".
29 серпня. о 15.00
у фойє театру 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ.
Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».
31 серпня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 36 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 68 питань. Серед них, зокрема, такі:
8 вересня о 14.30
у 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.


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П’яного водія засуджено до 6 років позбавлення волі

Вчора, 14:21 / Коментарів: 0
П’яного водія засуджено до 6 років позбавлення волі Апеляційний суд Чернівецької області розглянув кримінальне провадження відносно 22-річного жителя села Ропча, Сторожинецького району Чернівецької області, який у стані алкогольного сп’яніння, керуючи справним легковим автомобілем, здійснив дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої двоє людей загинули та двоє потрапили до лікарні.

Як з’ясувалось у ході досудового розслідування, водій, у нічний час (01:40 год.) 18 листопада 2015 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, керуючи технічно справним атомобілем марки «БМВ 530» з іноземною реєстрацією, рухаючись по населеному пункту м. Сторожинець зі швидкістю, що перевищувала допустиму норму в 60 км/год здійснив дорожньо-транспорту пригоду. Встановлено, що чоловік не врахувавши дорожню обстановку, проявив самовпевненість та безвідповідальність, виїхав за межі проїзної частини та тротуар, у результаті збив пішохода та в’їхав у приміщення місцевого кінотеатру, після чого втік з місця подій. Від отриманих численних травм жінка, що тим часом проходила по тротуару, померла на місці.
Про це повідомляє прес-служба Апеляційного суду Чернівецької області.
Зазначимо, що в салоні автомобіля окрім водія було ще троє пасажирів: один з яких загинув, отримавши травми несумісні з життям, інші двоє – потрапили до лікарні із тілесними ушкодженнями різної важкості. Більше того, одразу після скоєння страшної аварії, не викликавши швидку допомогу та залишивши потерпілих у безпорадному стані, водій втік з місця подій.

Беручи до уваги беззаперечні факти та встановлені обставини, Апеляційний суд Чернівецької області визнав винним підсудного у скоєнні ним кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху…, що спричинили загибель кількох осіб) та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 6 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.


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