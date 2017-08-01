Оцініть відповідь інформаційно-довідкового ресурсу

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (далі - ЗІР) надає можливість користувачам оцінити якість уніфікованих відповідей на запитання, що містяться у розділі «Запитання-відповіді з Бази знань». Оцінка уніфікованих відповідей фіксується в ЗІР автоматично, а зафіксований результат відображається безпосередньо на головній сторінці ЗІР. До кожної відповіді користувач ЗІР має можливість залишити коментар. З детальною інформацію пропонуємо ознайомитися у розділі «Про ресурс».
Державна фіскальна служба України запрошує прийняти участь в оцінці відповідей та спільно спрямовувати інформаційний простір ЗІР на акумулювання інформації з питань податкового, митного та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи ДФС, що нагальна для суб’єктів господарювання та громадян.