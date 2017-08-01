Настільний теніс: Чернівецькі міні-кадети на чемпіонаті Європи

[thumb=left]http://www.chas.cv.ua/uploads/posts/2017-08/1503996050_5.jpg[/thumb Три дні у Стразбурзі (Франція) проходив чемпіонат Європи з настільного тенісу серед міні-кадетів.

Україну представляли 7 кращих спортсменів віком від 10 до 12 років. Четверо хлопчиків і три дівчинки. Змагання проходили у двох вікових категоріях – 2005 р. н. та 2006 р. н.

Наймолодші міні-кадети представлені одним хлопчиком Артемом Овчінніком з Чернівців і 3-ма дівчатками – Веронікою Матюкіною і Софією Шередою з Северодонецька та Анастасією Хочатуровою з Дніпра.

Три хлопчики 2005 р.н. представляли Україну на чемпіонаті Європи. Це – Максим Мельничук гімназист гімназії №7 з Чернівців, Ярослав Олексевич зі Львова та Микита Завада з Харкова.

Цього року участь у європейській першості брали спортсмени з 32 країн Європи та Ізраїлю.

Юних тенісистів було 375. Разом з тренерами, батьками, суддями і волонтерами майже 700 задіяних у цьому великому європейському дійстві.

Наші спортсмени впевнено пройшли перший етап. Особливо відзначилися дівчата Матюкіна та Хачатурова і Ярослав Олексевич. Вони у другий етап вийшли з перших місць.

Також високі результати показали хлопці. Хоча у своїх групах вони були другими. Але продовжували боротьбу за медалі.

На жаль, у другому етапі Максима Мельничука спіткала велика невдача, яка у спорті називається «спортивне щастя». Саме цього Максимові й бракувало.

Першу гру з ровесником Парейрою з Португалії Максим програв. Але він зібрався і дав гідний бій своєму супернику з Румунії Андрею Істратію. Хоча боротьба була рівною, таки спортивне щастя усміхнулося цього разу румунові. Він виграв з рахунком 3:2.

Всі сети закінчувалися з різницями не більше 2 м’ячів (забігаючи наперед зазначимо, що Істратій став бронзовим призером чемпіонату Європи). Далі була найвідповідальніша гра з французом Ван Ліо Самуелем. Максим зібрався і показав один із найкращих своїх поєдинків. Він не залишив противнику жодного шансу, вигравши з рахунком 3:0.

Ця перемога виводила нашого спортсмена у наступний етап боротьби за медалі. Але саме тут «спортивне щастя» було на стороні португальця та француза. Бо з’ясувалося, що три спортсмени набрали однакову кількість очок. Більше того, навіть вони мали однакову кількість виграних та програних сетів.

За різницею тільки одного очка місце у групі розподілилися так, що Максим Мельничук став тільки 4-м. І надалі продовжував боротьбу у другому фіналі.

Також у перший фінал не зміг пробитися Ярослав Олексевич. Тільки Микита Завада пройшов 1/8 і посів 17-20 місце. Олексевич став – 40, Мельничук – 48.

Слід зазначити, що Максим Мельничук непогано зіграв і у другому фіналі. Спочатку він у своїй підгрупі виграв 5 з 6 ігор від своїх ровесників з Литви, Білорусії, Ірландії та Словенії.

І знову вийшов на перше місце з групи. Далі були ігри з білорусами, іспанцями і французами.

Один тільки програш від іспанців. І знову з рахунком більше-менше.

Тоді вже з другого місця продовжують боротьбу. На жаль, брак європейського досвіду і те, що Мельничук не мав тренера вплинуло на його результат. Тобто, гра у нього була, а результату нема.

Тому довелося Максиму задовольнятися першою 50-ою в рейтингу міні-кадетів Європи 2005 р. н.

А у групі наймолодших міні-кадетів спочатку вибула Софія Шереда. За нею невдачі спіткали й Вероніку Матюкіну.

Лише Настя Хачатуріна зуміла зачепитися за 17-20 місце.

І найбільше досягнення України на чемпіонаті Європи. Це – Артем Овчинніков. Він починав не дуже впевнено. Тому два етапи пройшов з другого місця. Але далі набирав темп. І вже в 1/16 зумів перемогти всіх і увійти в 1/8. Далі перемагав своїх суперників одного за іншим. Та не зміг одержати перемогу над французьким ровесником.

І насамкінець, задовольнявся 9 місцем. Хоча є найвище досягнення серед українських спортсменів. Але самого Артема воно задовольняє. Бо і його батько, і тренер вважають, що Артем мав можливість не тільки побороти, а й вибороти медалі чемпіонату Європи.

Сьогодні не склалося. Але Артем Овчинніков має шанс на другий рік. Він буде грати на чемпіонаті Європи серед міні-кадетів, яким виповнилося 12 років.

Цього року чемпіонами та представниками Європейської першості стали:

Дівчата 2005 р. н.

1 місце – Настя Береснєва (Росія)

2 місце – Василіса Данилова (Росія)

3 місце – Олена Салемерова (Чехія) та Яріна Санчес (Іспанія)

Дівчата 2006 р. н.

1 місце Анна Гурсі (Уельс)

2 місце – Вероніка Варібя (Білорусія)

3 місце – Аннет Кауфман (Німеччина) та Вікторія Вробель (Польща)

Хлопчки 2005 р. н.

1 місце – Мілан Джеллулі (Франція)

2 місце – Дорін Мовільяну (Румунія)

3 місце – Владислав Банніков (Росія) та Андрій Істратій (Румунія)

Хлопчики 2006 р.н.

1 місце – Фелікс Лебрун (Франція)

2 місце – Даніель Берзозу (Іспанія)

3 місце – Джуліан Черіта (Румунія) та Драгос Бужор (Румунія)

Українські міні-кадети набираються великого досвіду у європейських державах.