На Путильщині чоловіка вкусила змія

У хірургічному відділенні Путильської центральної районної лікарні наразі перебуває 47-річний мешканець села Рижа Путильського району. Як з’ясувалося, під час заготівлі сіна чоловік випадково наступив на змію, котра потім укусила його у ногу. За словами медиків, стан потерпілого задовільний.
Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Цього року на Буковині зафіксовано вже не один випадок укусу плазунів, що траплялися у Путильському та Вижницькому районах. Управління ДСНС України у Чернівецькій області нагадує громадянам: щоб попередити нещастя, завжди дотримуйтеся правил безпеки. Вирушаючи на відпочинок у гори, у ліс по гриби чи ягоди, будьте обережними. Перш за все, подбайте про необхідне закрите взуття та уважно дивіться, куди ступаєте. Не забувайте, що при укусі необхідно відразу заспокоїти постраждалого, знерухомити його та прикласти міхур із льодом, щоб зняти у людини больові відчуття. Також можна відсмоктати із рани отруту, спльовуючи її. Але робити це слід лише за умови, якщо у Вас у роті немає жодних ран чи порізів. Окрім цього, потерпілому слід дати багато пити. Найкращою допомогою буде негайно звернутися до лікувального закладу.