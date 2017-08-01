Буковинські митники виявили спробу незаконного переміщення цигарок до Румунії

Щойно в пункті пропуску «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» співробітники Чернівецької митниці ДФС виявили ще одну спробу незаконного переміщення тютюнових виробів. Цього разу підозру митників викликала нервова поведінка водія, мешканця Буковини, що транспортним засобом російської фірми-перевізника переміщував до Румунії вантаж «ламінована підлога, напольні панелі». Зі слів водія автомобіля, заміна російського водія на українського відбулася в м.Чернівці.
Про це повідомляє прес-центр Чернівецької митниці.
На даний час здійснюються митні формальності щодо транспортного засобу та вантажу. За попередніми даними, у вантажному приміщенні автомобіля знаходиться близько 38 ящиків сигарет різних марок, що орієнтовно складає 19 000 пачок на суму понад 380 тис.грн. .
Наразі митниками складається протокол про порушення митних правил за ч.1 ст.483 Митного кодексу України, згідно з санкціями якої приховуваний вантаж підлягає вилученню. Окрім того, на порушника митного законодавства також буде накладено штраф у розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил.