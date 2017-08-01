Чернівецька ОДПІ інформує, що з 21.07.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2017 №540 «Про затвердження Порядку ведення та форми Реєстру заяв про розстрочення, відстрочення грошових з чи податкового боргу».
Наказом №540, відповідно до п.100.10 ст.100 Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями), затверджено:
- Порядок ведення Реєстру заяв про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу;
- форму Реєстру заяв про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу.
Зокрема, Порядок визначає процедуру внесення інформації до Реєстру заяв, систему обліку інформації про заяви та інші документи, пов’язані із наданням розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу, та механізм ведення такого Реєстру заяв.
Відповідно до п.2 Порядку занесення даних до Реєстру заяв забезпечується контролюючим органом, у якому обліковуються грошові зобов’язання чи податковий борг платника податків, або до якого подано заяву про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу.
На даний час триває робота щодо розробки програмного забезпечення в частині внесення до Реєстру заяв інформації про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу платникам податків.
Після введення в експлуатацію програмного забезпечення, Реєстр заяв буде розміщено для відкритого доступу на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України.