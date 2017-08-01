Платники можуть отримати довідку про подану декларацію

Платник податків може звернутися до контролюючого органу та отримати довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи, а саме про сплату або відсутність податкових зобов’язань.

Наказ Міністерства фінансів України від 13.06.2017 № 568 затвердив форму довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов'язань) та Порядок оформлення і видачі цієї довідки.

Довідка видається безоплатно у паперовій та/або електронній формах на підставі:

- заяви платника податків про видачу Довідки (за встановлено формою, яка затверджена наказом Мінфіну від 13.06.2017 №568);

- податкової декларації про майновий стан і доходи (затверджена наказом Мінфіну №859 від 02.10.2015р зі змінами та доповненнями).

Заява та податкова декларація подаються платником податків (уповноваженим представником) до контролюючого органу за місцем податкового обліку.

Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Заяву про видачу довідки за вибором платника податку може бути подано засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Заява складається з обов'язковим посиланням на відповідний пункт Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс), яким передбачено видачу контролюючим органом довідки, та зазначенням найменування підприємства (установи, організації), до якого (якої) довідку буде подано платником податків.

Зокрема, підстави:

- для платників податків – резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання та зобов’язані подати до контролюючого органу податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду - п.179.3 ст.179 Податкового кодексу;

- на вимогу інших підприємства (установи, організації) - на підставі п.179.12 ст.179 Податкового кодексу .

Звертаємо увагу, що довідка видається контролюючим органом за місцем податкового обліку:

- платникам податків, які звернулися відповідно до пункту 179.12 статті 179 розділу IV Кодексу, - протягом 10 календарних днів з дати отримання заяви;

- платникам податку - резидентам, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання та які звернулися відповідно до пункту 179.3 статті 179 розділу IV Кодексу, - протягом 30 календарних днів після надходження податкової декларації та сплати належної суми податку.

