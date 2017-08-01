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Новини
11:08
29 серпня

Як уникнути небезпек, які чигають на учасників операцій із землею?

10:51
29 серпня

Колишні працівники мають право на інформацію щодо істотних умов їх праці

10:50
29 серпня

Особливості врегулювання конфлікту інтересів у окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

10:48
29 серпня

Як звітувати у разі втрати ознаки неприбутковості

10:47
29 серпня

Оцініть відповідь інформаційно-довідкового ресурсу

10:45
29 серпня

Чернівецькі підприємці, які використовують водні ресурси, сплатили 1,5 мільйони ренти

10:40
29 серпня

Настільний теніс: Чернівецькі міні-кадети на чемпіонаті Європи

09:45
29 серпня

На Путильщині чоловіка вкусила змія

09:42
29 серпня

Буковинські митники виявили спробу незаконного переміщення цигарок до Румунії

09:38
29 серпня

Затверджено порядок ведення реєстру заяв про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань

09:37
29 серпня

Платники можуть отримати довідку про подану декларацію

09:35
29 серпня

Для отримання номера облікової картки неповнолітнім заповнити заяву може один із батьків

09:32
29 серпня

Утворено міжвідомчу робочу групу з вирішення проблемних питань, пов’язаних із виникненням заборгованості держави за рішеннями судів

09:30
29 серпня

Відтепер юридичні особи можуть продавати активи, арештовані у кримінальних провадженнях

09:28
29 серпня

Шлюб за добу можливий у Чернівецькій області

15:23
28 серпня

У Горошівцях відсвяткують 400-річчя із дня першої писемної згадки про село

11:42
28 серпня

Доступ домогосподарств Чернівецької області до мережі Інтернет

11:14
28 серпня

Ціни на алкоголь значно підвищаться

10:56
28 серпня

На Буковині впродовж останніх 4-ох днів рятувальники ліквідували 19 пожеж

10:48
28 серпня

При нарахуванні доходу фізичній особі подається податковий розрахунок за формою N 1ДФ

10:47
28 серпня

Власники ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами можуть продавати «підакциз» лише кінцевим споживачам

10:45
28 серпня

Буковинські готельєри та паркувальники авто спрямували до казни більше 1 млн. гривень

10:44
28 серпня

Якщо ви не отримали повідомлення про сплату податку за нерухомість, не переживайте, - штраф платити не будете

10:42
28 серпня

РОЗ’ЯСНЕННЯ МІНІСТРА ЮСТИЦІЇ ЩОДО ПІДПИСУВАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ НА ЗЕМЛЮ

10:33
28 серпня

Чернівці частково без води

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:

Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українець Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українецьПро це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив перший президент України, яка 26 років тому стала незалежною державою.

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Не зрікаються в любові Не зрікаються в любовіНайтемніше перед світанком. А я знаю, що він почнеться ще в цьому десятилітті.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

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Що, Де, Коли
29 серпня о 12.00
В ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Ігоря Гаха на тему: "Стан виконання робіт на дорогах загального користування Чернівецької області".
29 серпня. о 15.00
у фойє театру 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ.
Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».
31 серпня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 36 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 68 питань. Серед них, зокрема, такі:
8 вересня о 14.30
у 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.


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Платники можуть отримати довідку про подану декларацію

Сьогодні, 09:37 / Коментарів: 0
Платник податків може звернутися до контролюючого органу та отримати довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи, а саме про сплату або відсутність податкових зобов’язань.
Наказ Міністерства фінансів України від 13.06.2017 № 568 затвердив форму довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов'язань) та Порядок оформлення і видачі цієї довідки.
Довідка видається безоплатно у паперовій та/або електронній формах на підставі:
- заяви платника податків про видачу Довідки (за встановлено формою, яка затверджена наказом Мінфіну від 13.06.2017 №568);
- податкової декларації про майновий стан і доходи (затверджена наказом Мінфіну №859 від 02.10.2015р зі змінами та доповненнями).
Заява та податкова декларація подаються платником податків (уповноваженим представником) до контролюючого органу за місцем податкового обліку.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Заяву про видачу довідки за вибором платника податку може бути подано засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.
Заява складається з обов'язковим посиланням на відповідний пункт Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс), яким передбачено видачу контролюючим органом довідки, та зазначенням найменування підприємства (установи, організації), до якого (якої) довідку буде подано платником податків.
Зокрема, підстави:
- для платників податків – резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання та зобов’язані подати до контролюючого органу податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду - п.179.3 ст.179 Податкового кодексу;
- на вимогу інших підприємства (установи, організації) - на підставі п.179.12 ст.179 Податкового кодексу .
Звертаємо увагу, що довідка видається контролюючим органом за місцем податкового обліку:
- платникам податків, які звернулися відповідно до пункту 179.12 статті 179 розділу IV Кодексу, - протягом 10 календарних днів з дати отримання заяви;
- платникам податку - резидентам, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання та які звернулися відповідно до пункту 179.3 статті 179 розділу IV Кодексу, - протягом 30 календарних днів після надходження податкової декларації та сплати належної суми податку.
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