В ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Ігоря Гаха на тему: "Стан виконання робіт на дорогах загального користування Чернівецької області".
у фойє театру 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ. Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».
- Три роки після трагедії в Іловайську, а винних досі не назвали; - «Рідне місто» обростає квадратними метрами: депутат Василь Продан купив приміщення за більш ніж 6 мільйонів; - У Чернівцях трапились дві ДТП, є потерпілі; - Прикордонники виявили двох громадян Молдови, яких розшукує Інтерпол, та іномарку, яка також перебуває у міжнародному розшуку; - За вихідні на Буковині зайнялося 19 пожеж; - У парку імені Тараса Шевченка відбувся сімейний фестиваль; - Найбільшу писанку Європи створили на горі Томнатик; - На Театральній площі у Чернівцях демонстрували ретро-машини; - У Глибоці відбувся міжнародний турнір з боксу.