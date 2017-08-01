Утворено міжвідомчу робочу групу з вирішення проблемних питань, пов’язаних із виникненням заборгованості держави за рішеннями судів

12 серпня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 року № 591 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з вирішення проблемних питань, пов'язаних із виникненням заборгованості держави за рішеннями судів».

Група є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

Її очолить Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова міжвідомчої робочої групи, його заступником буде Міністр юстиції.

Основним завданням робочої групи буде забезпечення загальної координації дій центральних органів виконавчої влади з вирішення проблемних питань, пов’язаних із виникненням заборгованості держави за рішеннями судів та виконавчими документами перед фізичними та юридичними особами приватного сектору, розроблення заходів з виявлення та усунення причин утворення такої заборгованості, а також недопущення виникнення їх у майбутньому.

Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

– здійснює систематизацію та аналіз інформації про заборгованість держави на підставі проведеного обліку рішень національних судів та виконавчих документів, відповідальність за які несе держава;

– за результатами проведеного аналізу розробляє та подає Кабінетові Міністрів України рекомендації та пропозиції щодо: стратегії погашення заборгованості держави та запобігання її виникненню і плану заходів з виявлення та усунення причин виникнення заборгованості держави, а також запобігання її виникненню із зазначенням центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання кожного заходу;

– здійснює координацію дій щодо реалізації стратегії та виконання плану заходів, зокрема розроблення, погодження та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів законодавства;

– сприяє налагодженню взаємодії державних органів та органів місцевого самоврядування з вітчизняними, міжнародними та іноземними фахівцями і організаціями з питань реалізації стратегії та виконання плану заходів;

– проводить моніторинг здійснення державними органами та органами місцевого самоврядування заходів з виявлення та усунення причин виникнення заборгованості держави, а також запобігання її виникненню;

– бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

– звітує щокварталу про свою діяльність на засіданні Кабінету Міністрів України.

Про це повідомляє Галина ПШЕНИЧКО в. о. начальника управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій област.

