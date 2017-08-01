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Новини
11:08
29 серпня

Як уникнути небезпек, які чигають на учасників операцій із землею?

10:51
29 серпня

Колишні працівники мають право на інформацію щодо істотних умов їх праці

10:50
29 серпня

Особливості врегулювання конфлікту інтересів у окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

10:48
29 серпня

Як звітувати у разі втрати ознаки неприбутковості

10:47
29 серпня

Оцініть відповідь інформаційно-довідкового ресурсу

10:45
29 серпня

Чернівецькі підприємці, які використовують водні ресурси, сплатили 1,5 мільйони ренти

10:40
29 серпня

Настільний теніс: Чернівецькі міні-кадети на чемпіонаті Європи

09:45
29 серпня

На Путильщині чоловіка вкусила змія

09:42
29 серпня

Буковинські митники виявили спробу незаконного переміщення цигарок до Румунії

09:38
29 серпня

Затверджено порядок ведення реєстру заяв про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань

09:37
29 серпня

Платники можуть отримати довідку про подану декларацію

09:35
29 серпня

Для отримання номера облікової картки неповнолітнім заповнити заяву може один із батьків

09:32
29 серпня

Утворено міжвідомчу робочу групу з вирішення проблемних питань, пов’язаних із виникненням заборгованості держави за рішеннями судів

09:30
29 серпня

Відтепер юридичні особи можуть продавати активи, арештовані у кримінальних провадженнях

09:28
29 серпня

Шлюб за добу можливий у Чернівецькій області

15:23
28 серпня

У Горошівцях відсвяткують 400-річчя із дня першої писемної згадки про село

11:42
28 серпня

Доступ домогосподарств Чернівецької області до мережі Інтернет

11:14
28 серпня

Ціни на алкоголь значно підвищаться

10:56
28 серпня

На Буковині впродовж останніх 4-ох днів рятувальники ліквідували 19 пожеж

10:48
28 серпня

При нарахуванні доходу фізичній особі подається податковий розрахунок за формою N 1ДФ

10:47
28 серпня

Власники ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами можуть продавати «підакциз» лише кінцевим споживачам

10:45
28 серпня

Буковинські готельєри та паркувальники авто спрямували до казни більше 1 млн. гривень

10:44
28 серпня

Якщо ви не отримали повідомлення про сплату податку за нерухомість, не переживайте, - штраф платити не будете

10:42
28 серпня

РОЗ’ЯСНЕННЯ МІНІСТРА ЮСТИЦІЇ ЩОДО ПІДПИСУВАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ НА ЗЕМЛЮ

10:33
28 серпня

Чернівці частково без води

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Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українець Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українецьПро це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив перший президент України, яка 26 років тому стала незалежною державою.

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Не зрікаються в любові Не зрікаються в любовіНайтемніше перед світанком. А я знаю, що він почнеться ще в цьому десятилітті.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметів У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметівВійна між головою сільради Борисом Нечаєм, депутатами та підприємцями триває у Лашківці та Витилівці не один день і уже не перший рік. Бойові дії то загострюються, то стихають, але не зникають.
У ніч на 8 серпня Лашківському сільському голові спалили автомобіль «Мерседес-Віто».
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Що, Де, Коли
29 серпня о 12.00
В ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Ігоря Гаха на тему: "Стан виконання робіт на дорогах загального користування Чернівецької області".
29 серпня. о 15.00
у фойє театру 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ.
Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».
31 серпня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 36 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 68 питань. Серед них, зокрема, такі:
8 вересня о 14.30
у 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.


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Утворено міжвідомчу робочу групу з вирішення проблемних питань, пов’язаних із виникненням заборгованості держави за рішеннями судів

Сьогодні, 09:32 / Коментарів: 0
12 серпня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 року № 591 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з вирішення проблемних питань, пов'язаних із виникненням заборгованості держави за рішеннями судів».
Група є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.
Її очолить Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова міжвідомчої робочої групи, його заступником буде Міністр юстиції.
Основним завданням робочої групи буде забезпечення загальної координації дій центральних органів виконавчої влади з вирішення проблемних питань, пов’язаних із виникненням заборгованості держави за рішеннями судів та виконавчими документами перед фізичними та юридичними особами приватного сектору, розроблення заходів з виявлення та усунення причин утворення такої заборгованості, а також недопущення виникнення їх у майбутньому.
Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:
– здійснює систематизацію та аналіз інформації про заборгованість держави на підставі проведеного обліку рішень національних судів та виконавчих документів, відповідальність за які несе держава;
– за результатами проведеного аналізу розробляє та подає Кабінетові Міністрів України рекомендації та пропозиції щодо: стратегії погашення заборгованості держави та запобігання її виникненню і плану заходів з виявлення та усунення причин виникнення заборгованості держави, а також запобігання її виникненню із зазначенням центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання кожного заходу;
– здійснює координацію дій щодо реалізації стратегії та виконання плану заходів, зокрема розроблення, погодження та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів законодавства;
– сприяє налагодженню взаємодії державних органів та органів місцевого самоврядування з вітчизняними, міжнародними та іноземними фахівцями і організаціями з питань реалізації стратегії та виконання плану заходів;
– проводить моніторинг здійснення державними органами та органами місцевого самоврядування заходів з виявлення та усунення причин виникнення заборгованості держави, а також запобігання її виникненню;
– бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;
– звітує щокварталу про свою діяльність на засіданні Кабінету Міністрів України.
Про це повідомляє Галина ПШЕНИЧКО в. о. начальника управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій област.
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