Постанова «Про відбір на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів» ухвалена Урядом на виконання абзацу другого частини п'ятої статті 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів".
Урядовим документом передбачено, що відбір юридичних осіб, якими здійснюватиметься реалізація арештованих активів, відбуватиметься в порядку, встановленому законодавством про публічні закупівлі.
На сьогодні використання електронної системи закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» забезпечує дотримання добросовісної конкуренції серед учасників, максимальної економії та ефективності, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівлі, недискримінації учасників, об'єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій, запобігання корупційним діям і зловживанням.
Визначення порядку конкурсного відбору юридичних осіб, яким передаються для реалізації арештовані активи, забезпечуватиме виконання покладених на Національне агентство функцій та завдань щодо управління активами.
Відтепер юридичні особи можуть продавати активи, арештовані у кримінальних провадженнях. Це, наприклад, може бути майно, яке швидко втрачає свою вартість, зокрема: оборотні активи, електричне і електронне обладнання, програмне забезпечення. Реалізація активів здійснюватиметься на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах юридичними особами, відібраними на конкурсних засадах відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
У випадку, якщо вартість активів складатиме понад 10 тисяч розмірів мінімальних зарплат, то рішення про реалізацію прийматиме Нацагентство за погодженням зі спеціально створеною міжвідомчою комісією з питань реалізації активів.
Про це повідомляє Людмила ПИЛИПІВ провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.