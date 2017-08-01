Шлюб за добу можливий у Чернівецькій області

У зв’язку із запровадженням пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу у скорочені строки відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 502-р «Про запровадження реалізації пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу» (із змінами) в Чернівецькій області визначено два організатора державної реєстрації шлюбу у скорочені строки:
- Комунальна бюджетна установа «Палац урочистих подій м. Чернівців»(58000, м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 29, код згідно з ЄДРПОУ – 32452460) тел. 52-65-33;
– Комунальне підприємство «Хотинблагоустрій Хотинської міської ради» ( 60000, Чернівецька область м.Хотин вул.Кобилянської, буд. 15 В., код згідно з ЄДРПОУ – 36748453) тел.. 22-12-61.
Про це повідомляє В’ячеслав ХОХУЛЯК начальник Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.