На Буковині Іван Мунтян женив свого сина. Весілля було в "Аристократі" у Дубівцях.
Як прийнято було у коисомолі середини 80-х років минулого століття, весілля було безанкогольне. Тому там добре себе почував колишній секретар обкому комсомолу а зараз нардеп від БПП Богдан Онуфрик. Він ніби повернувся до своєї комсомольської юності. Іншим 500 гостям було по-всякому. Кожен взяв з собою гарно загорнутий шматок торту. Як компенсацію за безалкогольне весілля.
Були там нардепи Оксана Продан з Василем, Іван Рибак... Чекали Юлію Тимошенко. Не прибула. Також не відвідав весілля Максим Бурбак. З міськради були всі депутати від БЮТ та від "Рідного міста", трохи "Самопомочі". Напевне таки там і домовилися про секретаря Продана...
ЧАС покаже.