Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі був мирнимВійськовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що причиною трагедії під Іловайськом стало пряме вторгнення військового угруповання Російської Федерації.Він запевнив, що помилок українського військового командування не було, і в Україні відбудеться суд за обставинами події.Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон зробили спільну заяву про ситуацію на Донбасі, в якій закликали президента України Петра Порошенка та президента Росії Володимира Путіна повністю виконати взяті на себе зобов'язання щодо припинення вогню на сході України.Російська компанія Газпром звернулася до Верховного суду України зі скаргою на рішення Вищого господарського суду, яким той відхилив касаційну скаргу компанії на рішення щодо стягнення з неї штрафу і пені, накладених Антимонопольним комітетом, в загальному розмірі 172 млрд гривень.На Буковині Іван Мунтян женив свого сина. Весілля було в "Аристократі" у Дубівцях. Як прийнято було у коисомолі середини 80-х років минулого століття, весілля було безанкогольне. Тому там добре себе почував колишній секретар обкому комсомолу а зараз нардеп від БПП Богдан Онуфрик. Він ніби повернувся до своєї комсомольської юності. Іншим 500 гостям було по-всякому. Кожен взяв з собою гарно загорнутий шматок торту. Як компенсацію за безалкогольне весілля. Були там нардепи Оксана Продан з Василем, Іван Рибак... Чекали Юлію Тимошенко. Не прибула. Також не відвідав весілля Максим Бурбак. З міськради були всі депутати від БЮТ та від "Рідного міста", трохи "Самопомочі". Напевне таки там і домовилися про секретаря Продана...ЧАС покаже.