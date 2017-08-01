В ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Ігоря Гаха на тему: "Стан виконання робіт на дорогах загального користування Чернівецької області".
у фойє театру 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ. Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».
Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі був мирним
За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих і поранених у лавах українських військ немає. Бойові дії низької інтенсивності велися по всьому фронту, за винятком Донецького аеропорту. В Авдіївці серед дня стався мінометний обстріл та протягом всієї доби низка інцидентів із застосуванням легкого озброєння. Також окупанти порушували режим тиші на світлодарській дузі та на трьох позиціях під Горлівкою.
Левова частка ворожих обстрілів припала на Водяне, де противник порушував режим тиші і вдень, і вночі. Здебільшого окупанти застосовували стрілецьку зброю.
На Донецькому напрямку сталося 10 ворожих обстрілів. На Маріупольському напрямку сталося 11 ворожих обстрілів
Військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що причиною трагедії під Іловайськом стало пряме вторгнення військового угруповання Російської Федерації.
Він запевнив, що помилок українського військового командування не було, і в Україні відбудеться суд за обставинами події.
У Білорусі зник 19-річний син члена громадської Ради Держприкордонслужби Ігоря Гриба Павло. Батько стверджує, що ФСБ виманила Павла в Гомель під виглядом зустрічі з дівчиною і провела затримання.
Київ направив Білорусі ноту через зникнення громадянина України. Офіційного підтвердження місця його перебування поки немає
Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон зробили спільну заяву про ситуацію на Донбасі, в якій закликали президента України Петра Порошенка та президента Росії Володимира Путіна повністю виконати взяті на себе зобов'язання щодо припинення вогню на сході України.
Президент Петро Порошенко після зустрічі з представниками місії ОБСЄ заявив, що спостерігачі повинні цілодобово сім днів на тиждень стежити за дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі.
Російська компанія Газпром звернулася до Верховного суду України зі скаргою на рішення Вищого господарського суду, яким той відхилив касаційну скаргу компанії на рішення щодо стягнення з неї штрафу і пені, накладених Антимонопольним комітетом, в загальному розмірі 172 млрд гривень.
Півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко підписав контракт з дортмундською Боруссією терміном на чотири роки. У новій команді українець буде виступати під дев'ятим номером.
Трансфер Ярмоленка став найдорожчим в історії столичного клубу. За інформацією ЗМІ, Боруссія Дортмунд заплатила за українця 25 мільйонів євро.
На Буковині Іван Мунтян женив свого сина. Весілля було в "Аристократі" у Дубівцях. Як прийнято було у коисомолі середини 80-х років минулого століття, весілля було безанкогольне. Тому там добре себе почував колишній секретар обкому комсомолу а зараз нардеп від БПП Богдан Онуфрик. Він ніби повернувся до своєї комсомольської юності. Іншим 500 гостям було по-всякому. Кожен взяв з собою гарно загорнутий шматок торту. Як компенсацію за безалкогольне весілля. Були там нардепи Оксана Продан з Василем, Іван Рибак... Чекали Юлію Тимошенко. Не прибула. Також не відвідав весілля Максим Бурбак. З міськради були всі депутати від БЮТ та від "Рідного міста", трохи "Самопомочі". Напевне таки там і домовилися про секретаря Продана...