Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
11:08
29 серпня

Як уникнути небезпек, які чигають на учасників операцій із землею?

10:51
29 серпня

Колишні працівники мають право на інформацію щодо істотних умов їх праці

10:50
29 серпня

Особливості врегулювання конфлікту інтересів у окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

10:48
29 серпня

Як звітувати у разі втрати ознаки неприбутковості

10:47
29 серпня

Оцініть відповідь інформаційно-довідкового ресурсу

10:45
29 серпня

Чернівецькі підприємці, які використовують водні ресурси, сплатили 1,5 мільйони ренти

10:40
29 серпня

Настільний теніс: Чернівецькі міні-кадети на чемпіонаті Європи

09:45
29 серпня

На Путильщині чоловіка вкусила змія

09:42
29 серпня

Буковинські митники виявили спробу незаконного переміщення цигарок до Румунії

09:38
29 серпня

Затверджено порядок ведення реєстру заяв про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань

09:37
29 серпня

Платники можуть отримати довідку про подану декларацію

09:35
29 серпня

Для отримання номера облікової картки неповнолітнім заповнити заяву може один із батьків

09:32
29 серпня

Утворено міжвідомчу робочу групу з вирішення проблемних питань, пов’язаних із виникненням заборгованості держави за рішеннями судів

09:30
29 серпня

Відтепер юридичні особи можуть продавати активи, арештовані у кримінальних провадженнях

09:28
29 серпня

Шлюб за добу можливий у Чернівецькій області

15:23
28 серпня

У Горошівцях відсвяткують 400-річчя із дня першої писемної згадки про село

11:42
28 серпня

Доступ домогосподарств Чернівецької області до мережі Інтернет

11:14
28 серпня

Ціни на алкоголь значно підвищаться

10:56
28 серпня

На Буковині впродовж останніх 4-ох днів рятувальники ліквідували 19 пожеж

10:48
28 серпня

При нарахуванні доходу фізичній особі подається податковий розрахунок за формою N 1ДФ

10:47
28 серпня

Власники ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами можуть продавати «підакциз» лише кінцевим споживачам

10:45
28 серпня

Буковинські готельєри та паркувальники авто спрямували до казни більше 1 млн. гривень

10:44
28 серпня

Якщо ви не отримали повідомлення про сплату податку за нерухомість, не переживайте, - штраф платити не будете

10:42
28 серпня

РОЗ’ЯСНЕННЯ МІНІСТРА ЮСТИЦІЇ ЩОДО ПІДПИСУВАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ НА ЗЕМЛЮ

10:33
28 серпня

Чернівці частково без води

Всі Новини »
Колонка автора

:

Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українець Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українецьПро це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив перший президент України, яка 26 років тому стала незалежною державою.

:

Не зрікаються в любові Не зрікаються в любовіНайтемніше перед світанком. А я знаю, що він почнеться ще в цьому десятилітті.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметів У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметівВійна між головою сільради Борисом Нечаєм, депутатами та підприємцями триває у Лашківці та Витилівці не один день і уже не перший рік. Бойові дії то загострюються, то стихають, але не зникають.
У ніч на 8 серпня Лашківському сільському голові спалили автомобіль «Мерседес-Віто».
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Як Іван Мунтян на Буковині свого сина женив. І чому на ...Нікчемна влада на Буковині і хитрий МунтянCosa nostra по-буковинськи або Неймовірні пригоди «Валє ...Повідомлення повинне бути відправлене суб’єктом господа ...Буковинець, під приводом здачі в оренду житло, зґвалтув ...29 серпня - закінчується термін сплати земельного подат ...Україна і ЧАСДепутат Чернівецької облради Ольга Кобевко: ЦЕ НАЙКРАЩА ...Привітання Сергія Пілігріма з Днем незалежності УкраїниПрийняття в експлуатацію житла та об’єктів соціальної с ...Кремль піде з Донбасу – рішення ухвалено, – Гримчак про ...Кількість отримувачів субсидії на Буковині зросла удвіч ...Теми Дня ТВА середа, 23.08.2017Нехтування правилами дорожнього руху може привести люди ...Завтра у Чернівцях перекриють рух транспорту
Що, Де, Коли
29 серпня о 12.00
В ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Ігоря Гаха на тему: "Стан виконання робіт на дорогах загального користування Чернівецької області".
29 серпня. о 15.00
у фойє театру 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ.
Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».
31 серпня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 36 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 68 питань. Серед них, зокрема, такі:
8 вересня о 14.30
у 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.


Календар
«    Серпень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Партнери

ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО! 29.08. 2017

Сьогодні, 08:09 / Коментарів: 0
ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО! 29.08. 2017
Сьогодні - День пам"яті загиблих воїнів АТО

Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі був мирним

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих і поранених у лавах українських військ немає. Бойові дії низької інтенсивності велися по всьому фронту, за винятком Донецького аеропорту. В Авдіївці серед дня стався мінометний обстріл та протягом всієї доби низка інцидентів із застосуванням легкого озброєння. Також окупанти порушували режим тиші на світлодарській дузі та на трьох позиціях під Горлівкою.

Левова частка ворожих обстрілів припала на Водяне, де противник порушував режим тиші і вдень, і вночі. Здебільшого окупанти застосовували стрілецьку зброю.

На Донецькому напрямку сталося 10 ворожих обстрілів. На Маріупольському напрямку сталося 11 ворожих обстрілів

Військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що причиною трагедії під Іловайськом стало пряме вторгнення військового угруповання Російської Федерації.

Він запевнив, що помилок українського військового командування не було, і в Україні відбудеться суд за обставинами події.



У Білорусі зник 19-річний син члена громадської Ради Держприкордонслужби Ігоря Гриба Павло. Батько стверджує, що ФСБ виманила Павла в Гомель під виглядом зустрічі з дівчиною і провела затримання.

Київ направив Білорусі ноту через зникнення громадянина України. Офіційного підтвердження місця його перебування поки немає

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон зробили спільну заяву про ситуацію на Донбасі, в якій закликали президента України Петра Порошенка та президента Росії Володимира Путіна повністю виконати взяті на себе зобов'язання щодо припинення вогню на сході України.

Президент Петро Порошенко після зустрічі з представниками місії ОБСЄ заявив, що спостерігачі повинні цілодобово сім днів на тиждень стежити за дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі.

Російська компанія Газпром звернулася до Верховного суду України зі скаргою на рішення Вищого господарського суду, яким той відхилив касаційну скаргу компанії на рішення щодо стягнення з неї штрафу і пені, накладених Антимонопольним комітетом, в загальному розмірі 172 млрд гривень.

Півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко підписав контракт з дортмундською Боруссією терміном на чотири роки. У новій команді українець буде виступати під дев'ятим номером.

Трансфер Ярмоленка став найдорожчим в історії столичного клубу. За інформацією ЗМІ, Боруссія Дортмунд заплатила за українця 25 мільйонів євро.

На Буковині Іван Мунтян женив свого сина. Весілля було в "Аристократі" у Дубівцях. Як прийнято було у коисомолі середини 80-х років минулого століття, весілля було безанкогольне. Тому там добре себе почував колишній секретар обкому комсомолу а зараз нардеп від БПП Богдан Онуфрик. Він ніби повернувся до своєї комсомольської юності. Іншим 500 гостям було по-всякому. Кожен взяв з собою гарно загорнутий шматок торту. Як компенсацію за безалкогольне весілля. Були там нардепи Оксана Продан з Василем, Іван Рибак... Чекали Юлію Тимошенко. Не прибула. Також не відвідав весілля Максим Бурбак. З міськради були всі депутати від БЮТ та від "Рідного міста", трохи "Самопомочі". Напевне таки там і домовилися про секретаря Продана...

ЧАС покаже.

СХОЖІ НОВИНИ:
Як Іван Мунтян на Буковині свого сина женив. І чому на весіллі не було Юлії ...ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО! Христос ВоскресДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО! Христос ВоскресДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО!27.06 2017Порошенко, Меркель і Олланд закликали Путіна вивести війська - АП
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"