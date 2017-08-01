Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:
-Через запроваджені продуктові санкції тисячі росіян залишаться без молока до травня 2018 року.
Внаслідок росту цін на російському ринку молочної продукції французький виробник молочної продукції Danone, який торгує з Росією молоком змушений передати в російське рабство 5000 корів голштинської породи. Коровам належить подолати майже 4500 км, аби дістатись ферми під Тюменню.
Danone планує, що всі 5000 корів переїдуть в Росію вже в вересні цього року. А виробництво молока на фермі буде налагоджене не раніше травня наступного року.
Одна з головних причин зростання цін на молочну продукцію - продовольче ембарго, введене Росією три роки тому у відповідь на санкції ЄС і США.
P.S. Знаючи стан залізничного сполучення у Сибіру, стан вагонів для худоби в Росії і норов корів голштинської породи - можна собі уявити кількість захворювання і смерність тварин. Одним словом - бідні й нещасні корівки