Невже війна?

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
11:08
29 серпня

Як уникнути небезпек, які чигають на учасників операцій із землею?

10:51
29 серпня

Колишні працівники мають право на інформацію щодо істотних умов їх праці

10:50
29 серпня

Особливості врегулювання конфлікту інтересів у окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

10:48
29 серпня

Як звітувати у разі втрати ознаки неприбутковості

10:47
29 серпня

Оцініть відповідь інформаційно-довідкового ресурсу

10:45
29 серпня

Чернівецькі підприємці, які використовують водні ресурси, сплатили 1,5 мільйони ренти

10:40
29 серпня

Настільний теніс: Чернівецькі міні-кадети на чемпіонаті Європи

09:45
29 серпня

На Путильщині чоловіка вкусила змія

09:42
29 серпня

Буковинські митники виявили спробу незаконного переміщення цигарок до Румунії

09:38
29 серпня

Затверджено порядок ведення реєстру заяв про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань

09:37
29 серпня

Платники можуть отримати довідку про подану декларацію

09:35
29 серпня

Для отримання номера облікової картки неповнолітнім заповнити заяву може один із батьків

09:32
29 серпня

Утворено міжвідомчу робочу групу з вирішення проблемних питань, пов’язаних із виникненням заборгованості держави за рішеннями судів

09:30
29 серпня

Відтепер юридичні особи можуть продавати активи, арештовані у кримінальних провадженнях

09:28
29 серпня

Шлюб за добу можливий у Чернівецькій області

15:23
28 серпня

У Горошівцях відсвяткують 400-річчя із дня першої писемної згадки про село

11:42
28 серпня

Доступ домогосподарств Чернівецької області до мережі Інтернет

11:14
28 серпня

Ціни на алкоголь значно підвищаться

10:56
28 серпня

На Буковині впродовж останніх 4-ох днів рятувальники ліквідували 19 пожеж

10:48
28 серпня

При нарахуванні доходу фізичній особі подається податковий розрахунок за формою N 1ДФ

10:47
28 серпня

Власники ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами можуть продавати «підакциз» лише кінцевим споживачам

10:45
28 серпня

Буковинські готельєри та паркувальники авто спрямували до казни більше 1 млн. гривень

10:44
28 серпня

Якщо ви не отримали повідомлення про сплату податку за нерухомість, не переживайте, - штраф платити не будете

10:42
28 серпня

РОЗ’ЯСНЕННЯ МІНІСТРА ЮСТИЦІЇ ЩОДО ПІДПИСУВАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ НА ЗЕМЛЮ

10:33
28 серпня

Чернівці частково без води

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Колонка автора

:

Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українець Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українецьПро це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив перший президент України, яка 26 років тому стала незалежною державою.

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Не зрікаються в любові Не зрікаються в любовіНайтемніше перед світанком. А я знаю, що він почнеться ще в цьому десятилітті.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметів У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметівВійна між головою сільради Борисом Нечаєм, депутатами та підприємцями триває у Лашківці та Витилівці не один день і уже не перший рік. Бойові дії то загострюються, то стихають, але не зникають.
У ніч на 8 серпня Лашківському сільському голові спалили автомобіль «Мерседес-Віто».
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Що, Де, Коли
29 серпня о 12.00
В ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Ігоря Гаха на тему: "Стан виконання робіт на дорогах загального користування Чернівецької області".
29 серпня. о 15.00
у фойє театру 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ.
Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».
31 серпня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 36 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 68 питань. Серед них, зокрема, такі:
8 вересня о 14.30
у 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.


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Невже війна?

Сьогодні, 07:16 / Коментарів: 0
Невже війна?Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:

-Інформація підтвердилась! Бойова ракета КНДР кілька годин тому "прошила" територіальний простір Японії.
Японська телерадіокомпанія NHK передає, що ракета була випущена в бік Японії і пролетіла над країною. При цьому, за інформацією розвідки південнокорейської армії, ракета полетіла на схід, в бік Західно-Корейської затоки. За заявою Сеула, запуск проведений неподалік від столиці КНДР Пхеньяна.
За попередніми даними, ракета розвалилася на три частини і впала у води Тихого океану приблизно за 1200 кілометрів на схід від японського острова Хоккайдо.
Офіційний Токіо закликав жителів північної Японії до спокою та дотримання заходів безпеки.
Усі з нетерпінням чекають на реакцію з ООН, Білого дому та НАТО.
Пентагон також підтвердив запуск з території КНДР в бік Японії .
Японський уряд підтвердив, що ракета пролетіла по території Японії (вранці у вівторок) приблизно о 6:06 за місцевим часом, і що система її попередження була спрацьована, хоча не було повідомлено про пошкодження . Прем'єр-міністр Шінцо Абе заявив, що будуть вжиті максимальні зусилля для захисту японської громадськості. Япоські збройні сили поки що не намагались збивати ракету.
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