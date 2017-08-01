Невже війна?

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:
-Інформація підтвердилась! Бойова ракета КНДР кілька годин тому "прошила" територіальний простір Японії.
Японська телерадіокомпанія NHK передає, що ракета була випущена в бік Японії і пролетіла над країною. При цьому, за інформацією розвідки південнокорейської армії, ракета полетіла на схід, в бік Західно-Корейської затоки. За заявою Сеула, запуск проведений неподалік від столиці КНДР Пхеньяна.
За попередніми даними, ракета розвалилася на три частини і впала у води Тихого океану приблизно за 1200 кілометрів на схід від японського острова Хоккайдо.
Офіційний Токіо закликав жителів північної Японії до спокою та дотримання заходів безпеки.
Усі з нетерпінням чекають на реакцію з ООН, Білого дому та НАТО.
Пентагон також підтвердив запуск з території КНДР в бік Японії .
Японський уряд підтвердив, що ракета пролетіла по території Японії (вранці у вівторок) приблизно о 6:06 за місцевим часом, і що система її попередження була спрацьована, хоча не було повідомлено про пошкодження . Прем'єр-міністр Шінцо Абе заявив, що будуть вжиті максимальні зусилля для захисту японської громадськості. Япоські збройні сили поки що не намагались збивати ракету.