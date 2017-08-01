Відносно теплим та без дощів буде тільки жовтень. Цьогорічна осінь прийде рано. Вже в останні дні літа ми відчуємо перші подихи цієї пори року. На початку осені очікується похолодання, а звичне «бабине літо» затримається на кілька тижнів й буде не таким сонячним та теплим, як зазвичай. Втім, різке похолодання триватиме не довго й за кілька тижнів до українців знову повернеться гарна сонячна погода без дощів та сірого неба. Вересень
прийде згідно з календарем та розпочнеться з різкого похолодання. Погіршення погоди супроводжуватиметься дрібними затяжними дощами й сірим небом, а після цього листя з дерев одразу почне опадати. За кілька тижнів погода стане ще гіршою й доведеться витягувати з гардеробу теплі шалики, пальто, кофти та чобітки.
Холодний циклон, що прийде у вересні, принесе холод та мряку, а у західних областях – навіть заморозки.
Втім, на зміну холодному та сумному вересню прийде жовтень - і погода в Україні зміниться.
Погода у жовтні
буде теплою та сонячною. З неба зникнуть сірі хмари, а разом з ними пройдуть і дощі. Температура повітря зросте, і українці зможуть ще погрітись на сонечку та прогулятися гарним осіннім парком. Втім, наприкінці місяця в країну знову повернуться дощі та сильні вітри, а разом з ними й похолодання.
У листопаді
погода буде холодною, з заморозками та колючими вітрами. До середини місяця синоптики прогнозують не лише різке похолодання, а й появу першого снігу, а згодом навіть хуртовин. Зима почнеться раніше, ніж її час відрахує календар, але такі погодні аномалії спостерігаються на території України вже не перший рік.
Джерело: http://acc.cv.ua/chernivtsi/25767-distavajte-parasoli-ta-kurtki-osin-bude-kholodnoyu. Сайт http://acc.cv.ua/