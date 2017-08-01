У Горошівцях відсвяткують 400-річчя із дня першої писемної згадки про село

29 серпня пройдуть урочистості з нагоди 400-річчя із дня першої писемної згадки про село Горошівці Заставнівського району.
У рамках свята біля школи у селі Горошівці о 12.00 відбудеться урочисте відкриття погруддя Тараса Шевченка, ініціатором встановлення якого виступив уродженець села, заслужений артист України Іван Дерда. Пам’ятник встановлено за фінансової підтримки голови Заставнівської районної ради, керівника Заставнівської районної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Сергія Капіцького.
Опісля на стадіоні відбудеться святковий концерт «Ми тут віки були і є…», під час якого буде презентовано гімн села Горошівці (сл. Василя Васкана, муз. Івана Дерди).