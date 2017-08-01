Доступ домогосподарств Чернівецької області до мережі Інтернет

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, проведеного у січні 2017 року, за останні 12 місяців 61,0% населення Чернівецької області користувалось послугами Інтернету (по Україні – відповідно 53,0%).
З них впродовж 2016р. 75,8% послугами Інтернету користувалось не менше, ніж раз на день (у 2015р. – 63,4%), 17,1% – не менше, ніж раз на тиждень, але не кожен день (у 2015р. – 28,8%).
Про це повідомляє ГУ статистики у Чернівецькій обл.
Більшість населення, користувались послугами Інтернету вдома (92,5% від загальної кількості населення, яке повідомило, що користувалось послугами Інтернету), у будь-якому місці через мобільний телефон (22,4%), на роботі (18,1%), в інших місцях (у друзів, знайомих) (13,5%).
Більше половини населення використовувало мережу Інтернет для телефонних переговорів через Інтернет/Volp (Skype iTalk, через web-камеру) (56,3% населення, яке повідомило, що користувалось послугами Інтернету), 55,3% – з метою спілкування (хобі), 49,6% – скачування фільмів, зображень, музики; перегляду фільмів чи відео тощо та 49,5% – гри у відео- чи комп’ютерні ігри або їх скачування.
Третина населення користувалася мережею Інтернет з метою навчання, освіти (35,2%), 21,5% – відправлення (отримання) електронної пошти, 19,5% –пошуку інформації, пов’язаної з питаннями здоров’я, як для себе, так і для інших та 19,2% – читання (скачування) газет, журналів в режимі он-лайн.
Більше половини домогосподарств області (61,9% від загальної кількості домогосподарств) мають доступ до послуг Інтернету вдома (по Україні – 54,0%).