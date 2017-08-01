Ціни на алкоголь значно підвищаться

Кабмін постановою від 09.08.2017 N 634 затвердив нові розміри мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв.
Про це повідомляє Зоя ФЕДИК в. о. начальника відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.
Ціни суттєво підвищаться для всіх напоїв. Одночасно для сидру і перрі (без додання спирту) та інших зброджених напоїв, одержаних виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об'ємних одиниць (без додання спирту) було змінено підхід до встановлення цін: замість мінімальної ціни за 1 літр 100-відсоткового спирту було встановлено роздрібну ціну за одиницю продукції.
Постанова набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування.