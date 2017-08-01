На Буковині впродовж останніх 4-ох днів рятувальники ліквідували 19 пожеж

Уранці 25 серпня у місті Хотин сталася пожежа у квартирі на 4-му поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Загорання виникло на кухні. За попередньою інформацією, господарі квартири залишили без нагляду ввімкнений електроприлад, внаслідок чого сталося коротке замкнення електромережі. Сильний дим із квартири помітили сусіди та зателефонували до Служби порятунку. На місце події було направлено вогнеборців державної пожежно-рятувальної частини №7 з міста Хотин. Задимлення, що утворилося у під’їзді будинку, створило загрозу для жителів будинку, адже не дозволяло їм самостійно покинути приміщення. Тому рятувальники, одягнувши апарати захисту органів дихання та зору, ввійшли всередину та евакуювали у безпечне місце 23 мешканців будинку. Одночасно із цим, вогнеборці проводили заходи з ліквідації пожежі. Завдяки діям надзвичайників вдалося запобігти розповсюдження вогню на інші квартири. У результаті полум’ям було знищено меблі, електропобутову техніку, домашні речі у квартирі, де сталася пожежа.
Ввечері 25 серпня у селі Михальча Сторожинецького району виникла пожежа на станції технічного обслуговування. Пожежу помітили працівники СТО та викликали рятувальників. На момент приїзду вогнеборців площа пожежі склала 150 кв.м, а полум’я із середини будівлі розпосюдилося на перекриття та покрівлю. Всередині приміщення знаходилось 2 автомобілі, а також кисневі балони, через що існувала загроза вибуху. Рятувальники з міст Чернівці, Сторожинець та місцевої пожежної охорони села Кам’яна ліквідували пожежу в тих межах, в яких застали її, запобігши вибуху та врятувавши від вогню автомобіль та поруч розташовану будівлю. Внаслідок пожежі було знищено покрівлю станції технічного обслуговування та один легковий автомобіль. Попередня причина пожежі – порушення правил безпеки при проведенні зварювальних робіт.
Також впродовж останніх днів рятувальники ліквідували ще 17 пожеж, під час яких врятували від вогню 16 будівель.