Власники ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами можуть продавати «підакциз» лише кінцевим споживачам

Суб’єкт господарювання за наявності ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями має право реалізовувати такі товари лише громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання. Таку позицію ДФС України підтвердила в індивідуальній податковій консультації від 08.08.2017 р. № 1537/6/99-99-12-02-02-15/ІПК.
Про це повідомляє ГУ ДФС у Чернівецькій обл.
У консультації наголошують, що оптовою торгівлею є придбання товарів для наступної їх реалізації суб’єктам господарювання роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам господарювання.
Документальному оформленню товарних операцій передує укладання договорів. Договір поставки (купівлі-продажу) є основним правовим документом, який визначає права та обов’язки постачальників і покупців. Його основні реквізити — найменування сторін, найменування і кількість товарів, сума, строки постачання, умови приймання, порядок розрахунків, відповідальність сторін за порушення договірних зобов’язань.
Якщо суб’єкт господарювання, що має ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, реалізував ці товари іншому суб’єктові господарювання, який має ліцензію на роздрібну торгівлю, й оформив документи як під час відвантаження алкогольних напоїв для подальшої реалізації, до нього застосовують фінансові санкції як за оптову торгівлю алкогольними напоями без відповідної ліцензії. Під відвантаженням алкогольних напоїв для подальшої реалізації розуміють оформлення видаткових накладних, податкових накладних, а також товарно-транспортних накладних за формою № 1-ТН/алкогольні напої.