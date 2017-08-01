Про це повідомляють у Головному управлінні ДФС у Чернівецькій області. В цілому за сім місяців 2017 року платники податків Чернівецької області сплатили до обласного бюджету збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору на 105,1 тис. грн. більше, ніж торік. Відтак, виконання прогнозних показників щодо сплати місцевих податків і зборів у цьому році становить 121,1 відсотків.
У фіскальному відомстві наголошують, сумлінна та своєчасна сплата даних платежів платниками податків - це значний внесок у формування бюджету та економічний розвиток області.