Якщо ви не отримали повідомлення про сплату податку за нерухомість, не переживайте, - штраф платити не будете

Термін сплати майнових податків для громадян завершиться 29 серпня, але лише для тих власників нерухомого майна, які отримали повідомлення про сплату податку до 1 липня.

Як пояснив начальник Чернівецької ОДПІ Микола Загарюк, якщо чернівчани не отримали повідомлення про сплату податку, то й сплачувати штраф не доведеться.

Після отримання повідомлення з податкової у платника є 60 днів на добровільну сплату податку. Але часто виникає питання: що робити, якщо податкове повідомлення-рішення не було отримано, хоча є підстави нараховувати податок. Чи буде покараний платник?

Як розповів посадовець, оскільки сума податку розраховується податковим органом, то громадяни не несуть відповідальності за своєчасність, достовірність і повноту розрахунку. Простіше кажучи, якщо платник не отримав повідомлення з податкової, то і карати його немає за що. Тому що оплачується тільки «узгоджене податкове зобов’язання». Воно вважається таким, якщо людина офіційно отримала повідомлення і не оскаржила рішення податкової.

«Причини неотримання квитанції можуть бути різні. Наприклад, людина перебуває у відрядженні або навіть свідомо не відкриває листоноші двері. Лист з повідомленням лежить на пошті місяць і потім повертається до нас», – розповів Микола Васильович.

Буває, що платник змінює місце свого проживання, а повідомлення приходять за адресою реєстрації, яка є в податковій. Тому в будь-якому випадку фіскали рекомендують прийти до податкової інспекції та провести звірку даних.

У будь-якому випадку, якщо дані про об’єкт потрапили в реєстр прав на нерухомість, ДФС контролюватиме сплату податку і з’ясовувати, чому не було отримано повідомлення.

