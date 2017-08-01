РОЗ’ЯСНЕННЯ МІНІСТРА ЮСТИЦІЇ ЩОДО ПІДПИСУВАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ НА ЗЕМЛЮ

Чому необхідно підписувати договір оренди?
Право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди землі.Договір укладається між власником землі та орендарем у письмовій формі. За бажанням однієї із сторін він може бути посвідчений нотаріально.
Що треба вказувати у договорі?
У договорі має обов’язково міститися інформація про:
- об'єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування, розмір земельної ділянки);
- строк дії договору оренди;
- орендну плату (розмір, індексація, спосіб та умови розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду, відповідальність за несплату).
Зазгодоюсторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.
Що робити, якщо кадастрового номера на документі немає?
Якщо у Вас державний акт на земельну ділянку без присвоєного кадастрового номеру, необхідно звернутися до спеціалізованого підприємства щодо виготовлення технічної документації із землеустрою.
Після цього треба пройти реєстрацію в регіональному підрозділі Держгеокадастру та зареєструвати право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Якими можуть бути строки договору оренди та вартість оренди землі?
Мінімальний строк оренди для земельних ділянок сільськогосподарського призначення становить 7 років, а максимальний – 50 років.
Розмір орендної плати за землю встановлюється за згодою сторін. Проте ця сума не може бути меншою за 3% вартості земельної ділянки.
Чи можна змінити умови договору або розірвати його?
Зміна умов договору оренди землічи розірвання цього договору здійснюється за взаємною згодою сторін.
У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору чи його добровільного розірвання спір вирішується в судовому порядку.
Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, окрім випадків, коли така можливість прописана у самому договорі.
Куди звертатися, щоб уберегтися від проблем при передачі землі в оренду?
До Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області, обласного та районних Центрів надання адміністративних послуг, обласної, районних, міських та селищних рад, акредитованих суб’єктів з питань державної реєстрації, нотаріусів.