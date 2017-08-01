РОЗ’ЯСНЕННЯ МІНІСТРА ЮСТИЦІЇ ЩОДО ПІДПИСУВАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ НА ЗЕМЛЮ

Чому необхідно підписувати договір оренди?

Право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди землі.Договір укладається між власником землі та орендарем у письмовій формі. За бажанням однієї із сторін він може бути посвідчений нотаріально.

Що треба вказувати у договорі?

У договорі має обов’язково міститися інформація про:

- об'єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування, розмір земельної ділянки);

- строк дії договору оренди;

- орендну плату (розмір, індексація, спосіб та умови розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду, відповідальність за несплату).

Зазгодоюсторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.

Що робити, якщо кадастрового номера на документі немає?

Якщо у Вас державний акт на земельну ділянку без присвоєного кадастрового номеру, необхідно звернутися до спеціалізованого підприємства щодо виготовлення технічної документації із землеустрою.

Після цього треба пройти реєстрацію в регіональному підрозділі Держгеокадастру та зареєструвати право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Якими можуть бути строки договору оренди та вартість оренди землі?

Мінімальний строк оренди для земельних ділянок сільськогосподарського призначення становить 7 років, а максимальний – 50 років.

Розмір орендної плати за землю встановлюється за згодою сторін. Проте ця сума не може бути меншою за 3% вартості земельної ділянки.

Чи можна змінити умови договору або розірвати його?

Зміна умов договору оренди землічи розірвання цього договору здійснюється за взаємною згодою сторін.

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору чи його добровільного розірвання спір вирішується в судовому порядку.

Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, окрім випадків, коли така можливість прописана у самому договорі.

Куди звертатися, щоб уберегтися від проблем при передачі землі в оренду?

До Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області, обласного та районних Центрів надання адміністративних послуг, обласної, районних, міських та селищних рад, акредитованих суб’єктів з питань державної реєстрації, нотаріусів.