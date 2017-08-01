Двох нелегалів із Туреччини затримали правоохоронці на Буковині

В рамках проведення профілактичних заходів операції «Мігрант» інспектор прикордонної служби відділу «Мамалига» спільно із дільничним інспектором Національної поліції виявили та затримали двох невідомих громадян азійської зовнішності. Іноземці перебували неподалік кордону, в населеному пункті Мамалига. Дані особи мали при собі закордонні паспорти громадян Туреччини, в яких була відсутня відмітка про перетинання державного кордону України.
Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Під час з’ясування усіх обставин правопорушення виявилося, що іноземні громадяни незаконно перетнули кордон з Республіки Молдова до України. Таким чином, вони намагалися уникнути адміністративної відповідальності за перевищення терміну перебування на території Молдови.
Наразі затриманих осіб доставлено до прикордонного підрозділу, на них складено відповідні адміністративно-процесуальні документи. Їхню подальшу долю вирішуватиме український суд. Після чого затриманих громадян Туреччини згідно міждержавної угоди буде повернуто на територію Молдови.