Новий Порядок отримання відбитків пальців рук особи

Кабмін постановою від 18.08.2017 N 628 затвердив новий Порядок отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи.
Порядок визначає процедуру отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи, які у передбачених законодавством випадках вносяться до безконтактного електронного носія у разі оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, проїзного документа біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, картки мігранта.
Відцифровані відбитки пальців рук отримуються і вносяться до Реєстру:
1) у разі оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, проїзного документа біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, картки мігранта;
2) у разі оформлення паспорта громадянина України:
за згодою особи віком від 14 років;
за згодою одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників - для особи, яка досягла 14-річного віку та яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною.
До Реєстру вносяться відцифровані відбитки вказівних пальців рук. У разі пошкодження, відсутності вказівного пальця руки або відсутності можливості через якість отриманого зображення ідентифікувати особу беруться парні відбитки інших пальців рук або два будь-які відбитки пальців руки.
Відбитки пальців рук не отримуються:
у разі відсутності можливості через якість графічного зображення відбитків усіх пальців рук ідентифікувати особу;
до досягнення особою 12-річного віку;
у разі відсутності у особи всіх пальців рук.
Про це повідомляє В’ячеслав ХОХУЛЯК начальник Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області