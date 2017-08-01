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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:23
28 серпня

У Горошівцях відсвяткують 400-річчя із дня першої писемної згадки про село

11:42
28 серпня

Доступ домогосподарств Чернівецької області до мережі Інтернет

11:14
28 серпня

Ціни на алкоголь значно підвищаться

10:56
28 серпня

На Буковині впродовж останніх 4-ох днів рятувальники ліквідували 19 пожеж

10:48
28 серпня

При нарахуванні доходу фізичній особі подається податковий розрахунок за формою N 1ДФ

10:47
28 серпня

Власники ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами можуть продавати «підакциз» лише кінцевим споживачам

10:45
28 серпня

Буковинські готельєри та паркувальники авто спрямували до казни більше 1 млн. гривень

10:44
28 серпня

Якщо ви не отримали повідомлення про сплату податку за нерухомість, не переживайте, - штраф платити не будете

10:42
28 серпня

РОЗ’ЯСНЕННЯ МІНІСТРА ЮСТИЦІЇ ЩОДО ПІДПИСУВАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ НА ЗЕМЛЮ

10:33
28 серпня

Чернівці частково без води

10:26
28 серпня

Уточнено правила оплати постачання тепла і води

10:23
28 серпня

Двох нелегалів із Туреччини затримали правоохоронці на Буковині

09:47
28 серпня

Новий Порядок отримання відбитків пальців рук особи

09:16
28 серпня

Граничні строки реєстрації перериваються на період зупинення реєстрації податкової накладної

09:15
28 серпня

Довідки з питань податкового законодавства за номером 0-800-501-007

09:14
28 серпня

Завдяки підприємцям – спрощенцям Чернівці отримали 86,7 млн. грн. єдиного податку

10:20
24 серпня

Привітання Сергія Пілігріма з Днем незалежності України

14:24
23 серпня

Cosa nostra по-буковинськи або Неймовірні пригоди «Валєри-мафіозі»

10:18
23 серпня

Продаж одного легковика упродовж року не оподатковується

10:16
23 серпня

Кількість отримувачів субсидії на Буковині зросла удвічі

10:12
23 серпня

Прийняття в експлуатацію житла та об’єктів соціальної сфери в Чернівецькій області у січні–червні 2017 року

10:03
23 серпня

Нехтування правилами дорожнього руху може привести людину на лаву підсудних

13:37
22 серпня

Повідомлення повинне бути відправлене суб’єктом господарювання до органів ДФС до моменту фактичного допуску працівника до роботи

13:36
22 серпня

29 серпня - закінчується термін сплати земельного податку фізичними особами - власникам земельних ділянок

12:07
22 серпня

Завтра у Чернівцях перекриють рух транспорту

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Колонка автора

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Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українець Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українецьПро це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив перший президент України, яка 26 років тому стала незалежною державою.

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Не зрікаються в любові Не зрікаються в любовіНайтемніше перед світанком. А я знаю, що він почнеться ще в цьому десятилітті.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметів У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметівВійна між головою сільради Борисом Нечаєм, депутатами та підприємцями триває у Лашківці та Витилівці не один день і уже не перший рік. Бойові дії то загострюються, то стихають, але не зникають.
У ніч на 8 серпня Лашківському сільському голові спалили автомобіль «Мерседес-Віто».
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Що, Де, Коли
29 серпня о 12.00
В ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Ігоря Гаха на тему: "Стан виконання робіт на дорогах загального користування Чернівецької області".
29 серпня. о 15.00
у фойє театру 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ.
Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».
31 серпня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 36 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 68 питань. Серед них, зокрема, такі:
8 вересня о 14.30
у 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.


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Довідки з питань податкового законодавства за номером 0-800-501-007

Сьогодні, 09:15 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ нагадує, що для отримання інформаційно – довідкових послуг з питань оподаткування, митної справи, єдиного соціального внеску та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДФС, слід телефонувати 0-800-501-007 (безкоштовно з стаціонарних телефонів, з мобільних телефонів – за тарифами операторів мобільного зв’язку).
За цим же номером телефону можна залишити інформацію щодо неправомірних дій та бездіяльності працівників органів ДФС (обравши напрямок 4 у меню інтерактивного голосового автовідповідача).

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Для отримання інформаційних послуг –звертайтесь до Контакт - центру ДФСДля діалогу з платниками - контакт та саll -центриДля діалогу з платниками у Чернівцях діють контакт та саll -центри"Пульс" – за новим номером!З 20 липня 2017 року змінено номер "Пульсу"!
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