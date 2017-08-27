В ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Ігоря Гаха на тему: "Стан виконання робіт на дорогах загального користування Чернівецької області".
у фойє театру 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ. Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».
- Вони відроджували українську культуру. Яка на колір, звук та риму наша незалежність? - Чернівецький хірург більш ніж рік рятував африканських дітей від складних захворювань у Республіці Ангола. - Понад півсотні учнів, ліцеїстів та гімназистів із Чернівців і області нагородили грамотами й грошима за призові місця на олімпіадах. - У Чернівцях започаткували турнір із футболу серед дітей працівників правоохоронних органів області.