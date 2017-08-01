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Новини
15:23
28 серпня

У Горошівцях відсвяткують 400-річчя із дня першої писемної згадки про село

11:42
28 серпня

Доступ домогосподарств Чернівецької області до мережі Інтернет

11:14
28 серпня

Ціни на алкоголь значно підвищаться

10:56
28 серпня

На Буковині впродовж останніх 4-ох днів рятувальники ліквідували 19 пожеж

10:48
28 серпня

При нарахуванні доходу фізичній особі подається податковий розрахунок за формою N 1ДФ

10:47
28 серпня

Власники ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами можуть продавати «підакциз» лише кінцевим споживачам

10:45
28 серпня

Буковинські готельєри та паркувальники авто спрямували до казни більше 1 млн. гривень

10:44
28 серпня

Якщо ви не отримали повідомлення про сплату податку за нерухомість, не переживайте, - штраф платити не будете

10:42
28 серпня

РОЗ’ЯСНЕННЯ МІНІСТРА ЮСТИЦІЇ ЩОДО ПІДПИСУВАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ НА ЗЕМЛЮ

10:33
28 серпня

Чернівці частково без води

10:26
28 серпня

Уточнено правила оплати постачання тепла і води

10:23
28 серпня

Двох нелегалів із Туреччини затримали правоохоронці на Буковині

09:47
28 серпня

Новий Порядок отримання відбитків пальців рук особи

09:16
28 серпня

Граничні строки реєстрації перериваються на період зупинення реєстрації податкової накладної

09:15
28 серпня

Довідки з питань податкового законодавства за номером 0-800-501-007

09:14
28 серпня

Завдяки підприємцям – спрощенцям Чернівці отримали 86,7 млн. грн. єдиного податку

10:20
24 серпня

Привітання Сергія Пілігріма з Днем незалежності України

14:24
23 серпня

Cosa nostra по-буковинськи або Неймовірні пригоди «Валєри-мафіозі»

10:18
23 серпня

Продаж одного легковика упродовж року не оподатковується

10:16
23 серпня

Кількість отримувачів субсидії на Буковині зросла удвічі

10:12
23 серпня

Прийняття в експлуатацію житла та об’єктів соціальної сфери в Чернівецькій області у січні–червні 2017 року

10:03
23 серпня

Нехтування правилами дорожнього руху може привести людину на лаву підсудних

13:37
22 серпня

Повідомлення повинне бути відправлене суб’єктом господарювання до органів ДФС до моменту фактичного допуску працівника до роботи

13:36
22 серпня

29 серпня - закінчується термін сплати земельного податку фізичними особами - власникам земельних ділянок

12:07
22 серпня

Завтра у Чернівцях перекриють рух транспорту

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Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українець Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українецьПро це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив перший президент України, яка 26 років тому стала незалежною державою.

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Не зрікаються в любові Не зрікаються в любовіНайтемніше перед світанком. А я знаю, що він почнеться ще в цьому десятилітті.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

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29 серпня о 12.00
В ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Ігоря Гаха на тему: "Стан виконання робіт на дорогах загального користування Чернівецької області".
29 серпня. о 15.00
у фойє театру 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ.
Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».
31 серпня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 36 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 68 питань. Серед них, зокрема, такі:
8 вересня о 14.30
у 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.


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ОЛЕКСАНДР ФИЩУК: ГОРА ТОМНАТИК, ЯК МИСТЕЦЬКА ПЛАТФОРМА, СПРИЯТИМЕ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ НА БУКОВИНІ. Мунтян в гору не пішов

Сьогодні, 08:08 / Коментарів: 0
ОЛЕКСАНДР ФИЩУК: ГОРА ТОМНАТИК, ЯК МИСТЕЦЬКА ПЛАТФОРМА, СПРИЯТИМЕ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ НА БУКОВИНІ. Мунтян в гору не пішов26 серпня, з нагоди 26-ї річниці незалежності України голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук спільно з держслужбовцями краю та представниками місцевих ЗМІ піднялися на найвищу вершину Покутсько-Буковинських Карпат – гору Яровицю, висота якої становить 1574 метрів над рівнем моря.

Посадовець привітав присутніх з підкоренням вершини та взяв участь в урочистій церемонії підняття Державного Прапора України, та спільно з учасниками заходу виконав Державний Гімн України. «Саме з цієї найвищої вершини, ми зможемо помилуватися нашим чарівним буковинським краєм, де поєднані мальовничі ліси передгір'я та живописні гірські ландшафти, бурхливі синьоокі річки та джерела, - зазначив голова облдержадміністрації. – Ще раз вітаю усіх із 26-ю річницею Незалежності України! Нехай це свято додасть Вам наснаги і творчих здобутків в ім’я процвітаннянашої держави та Буковинського краю».

Також на Яровиці у селі Сарата Путильського району відбулося відкриття чергової базової станції компанії Київстар, представникам якої було одразу видано диплом рекордсмена Книги рекордів України як найвищої в нашій країні.

Відтак учасники заходу піднялися на гору Томнатик, де мали нагоду оглянути розмальований спеціально до свята один з 5-ти куполів колишньоївійськовоїбази«Памір». Після цього відбулося відкриття фестивалю «Любіть Буковину, бо вона того варта», де присутні могли насолодитися чудовою концертною програмою від народних колективів Путильського району, артистів Чернівецької обласної філармонії та драйвовим виступом Чернівецького гурту «Гуцул Каліпсо».

Як зауважив Олександр Фищук, надалі вищезгаданий фестиваль планується проводити щороку. «Впродовж наступних п'яти – решта куполів станції перетворюватимуться в нову буковинську писанку, розмальовану сакральними українськими орнаментами, розписаними руками наших талановитих художників, - зазначив очільник виконавчої влади краю. – Таким чином, очікуємо, що невдовзі гора Томнатик стане мистецькою платформою, яка буде ще одним суттєвим місточком для розвитку туризму на Буковині».

Джерело

Від Редакції. Хитрий голова Чернівецької облради Іван Мунтян зі своїми заступниками на гору не йшли. Вони ніби дистанціювалися від влади. Хоча самі і є владою на Буковині. Тому відповідатимуть за все, що наробили. Невинних нема.
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