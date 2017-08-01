26 серпня, з нагоди 26-ї річниці незалежності України голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук спільно з держслужбовцями краю та представниками місцевих ЗМІ піднялися на найвищу вершину Покутсько-Буковинських Карпат – гору Яровицю, висота якої становить 1574 метрів над рівнем моря.
Посадовець привітав присутніх з підкоренням вершини та взяв участь в урочистій церемонії підняття Державного Прапора України, та спільно з учасниками заходу виконав Державний Гімн України. «Саме з цієї найвищої вершини, ми зможемо помилуватися нашим чарівним буковинським краєм, де поєднані мальовничі ліси передгір'я та живописні гірські ландшафти, бурхливі синьоокі річки та джерела, - зазначив голова облдержадміністрації. – Ще раз вітаю усіх із 26-ю річницею Незалежності України! Нехай це свято додасть Вам наснаги і творчих здобутків в ім’я процвітаннянашої держави та Буковинського краю».
Також на Яровиці у селі Сарата Путильського району відбулося відкриття чергової базової станції компанії Київстар, представникам якої було одразу видано диплом рекордсмена Книги рекордів України як найвищої в нашій країні.
Відтак учасники заходу піднялися на гору Томнатик, де мали нагоду оглянути розмальований спеціально до свята один з 5-ти куполів колишньоївійськовоїбази«Памір». Після цього відбулося відкриття фестивалю «Любіть Буковину, бо вона того варта», де присутні могли насолодитися чудовою концертною програмою від народних колективів Путильського району, артистів Чернівецької обласної філармонії та драйвовим виступом Чернівецького гурту «Гуцул Каліпсо».
Як зауважив Олександр Фищук, надалі вищезгаданий фестиваль планується проводити щороку. «Впродовж наступних п'яти – решта куполів станції перетворюватимуться в нову буковинську писанку, розмальовану сакральними українськими орнаментами, розписаними руками наших талановитих художників, - зазначив очільник виконавчої влади краю. – Таким чином, очікуємо, що невдовзі гора Томнатик стане мистецькою платформою, яка буде ще одним суттєвим місточком для розвитку туризму на Буковині». Джерело
Від Редакції. Хитрий голова Чернівецької облради Іван Мунтян зі своїми заступниками на гору не йшли. Вони ніби дистанціювалися від влади. Хоча самі і є владою на Буковині. Тому відповідатимуть за все, що наробили. Невинних нема.