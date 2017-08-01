На Одещині побили редактора місцевої газети

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
10:20
24 серпня

Привітання Сергія Пілігріма з Днем незалежності України

14:24
23 серпня

Cosa nostra по-буковинськи або Неймовірні пригоди «Валєри-мафіозі»

10:18
23 серпня

Продаж одного легковика упродовж року не оподатковується

10:16
23 серпня

Кількість отримувачів субсидії на Буковині зросла удвічі

10:12
23 серпня

Прийняття в експлуатацію житла та об’єктів соціальної сфери в Чернівецькій області у січні–червні 2017 року

10:03
23 серпня

Нехтування правилами дорожнього руху може привести людину на лаву підсудних

13:37
22 серпня

Повідомлення повинне бути відправлене суб’єктом господарювання до органів ДФС до моменту фактичного допуску працівника до роботи

13:36
22 серпня

29 серпня - закінчується термін сплати земельного податку фізичними особами - власникам земельних ділянок

12:07
22 серпня

Завтра у Чернівцях перекриють рух транспорту

11:26
22 серпня

У Чернівецькій області пансіонат незаконно отримав з державного бюджету 1,3 млн. грн.

09:36
22 серпня

У спрощенця змінилась адреса: алгоритм дій

09:34
22 серпня

Довідка про подану декларацію видається за місцем податкового обліку

09:26
22 серпня

За землю, нерухомість і транспорт чернівчани сплатили майже 14 мільйонів податків

08:54
22 серпня

Обсяги експорту лісоматеріалів з Буковини до ЄС зменшено утричі

08:48
22 серпня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 21 серпня 2017 року

13:24
21 серпня

ДФС Буковини: за «квартирантів» необхідно декларувати доходи та сплачувати податки

13:22
21 серпня

Рентна плата за використання природних ресурсів на Буковині додала в казну майже на 35,5 млн. грн.

12:28
21 серпня

У Чернівцях на літній період було призначено субсидії понад 30 тисячам домогосподарств, відмовлено – 10230

12:21
21 серпня

Понад 10 тисяч чернівчан можуть отримати компенсацію за невикористану субсидію

12:19
21 серпня

До уваги буковинців! Субсидії на новий опалювальний сезон продовжать автоматично, але не всім

10:58
21 серпня

На Буковині створено обласний оперативний штаб із забезпечення прав і свобод власників земель чи збіжжя

10:54
21 серпня

У обласній службі зайнятості працює ряд сервісів у режимі онлайн

10:43
21 серпня

Виплати захисникам Вітчизни - на особливому контролі у буковинських пенсійників

10:11
21 серпня

Чернівчани сплатили майже 14 мільйонів майнових податків

09:57
21 серпня

Учасники АТО звільняються від оплати додаткових послуг державних нотаріусів

Всі Новини »
Колонка автора

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Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українець Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українецьПро це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив перший президент України, яка 26 років тому стала незалежною державою.

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Не зрікаються в любові Не зрікаються в любовіНайтемніше перед світанком. А я знаю, що він почнеться ще в цьому десятилітті.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметів У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметівВійна між головою сільради Борисом Нечаєм, депутатами та підприємцями триває у Лашківці та Витилівці не один день і уже не перший рік. Бойові дії то загострюються, то стихають, але не зникають.
У ніч на 8 серпня Лашківському сільському голові спалили автомобіль «Мерседес-Віто».
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Що, Де, Коли
29 серпня. о 15.00
у фойє театру 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ.
Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».
31 серпня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 36 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 68 питань. Серед них, зокрема, такі:
8 вересня о 14.30
у 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.


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На Одещині побили редактора місцевої газети

Вчора, 12:23 / Коментарів: 0
На Одещині побили редактора місцевої газетиВ Овідіополі побили журналіста, головного редактора місцевої газети "Наддністрянська правда" Романа Варшанідзе.
Як пише "Думская", Варшанідзе заявив, що нападники - мешканці Чорноморська, спортсмени одного з кікбоксерських клубів, двоє здійснювали напад, один стежив за пересуваннями журналіста.

На Одещині побили редактора місцевої газети

Наразі двоє з них затримані.
За словами Варшанідзе, інцидент відбувся 25 серпня близько 21:30 вечора.
"Повертаючись додому, я зазнав нападу осіб, озброєних залізними битами. Отримавши перший удар в голову, почав оборонятися, в результаті чого один з нападників загубив ключі від свого автомобіля, що і дозволило встановити злочинців дуже швидко", - заявив журналіст.
Про можливі причини нападу він не повідомив.
"Яка мета нападу була - не знаю, але однозначно пов'язую це зі своєю професійною діяльністю", - зазначив Варшанідзе.
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