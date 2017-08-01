Де живе Янукович? У Баківці під Москвою

Кобзон заявив, що Янукович живе в Підмосков'їРосійський співак Йосип Кобзон в інтерв'ю виданню Dni.Ru розповів, що екс-президент України Віктор Янукович живе по сусідству з ним у селищі Баковка Одинцовського району Московської області."У Баковці паркан до паркану зі мною – ми цю споруду жартома називаємо "китайською стіною" – сьогодні живе колишній президент України Віктор Янукович. Його туди поселили після перевороту на Майдані. Огорожу такої висоти ви і уявити собі не можете! Цю дачу в Баковці контролюють наші відповідні органи", – заявив Кобзон.Він додав, що безглуздо ховатися від людей, які "захочуть тебе дістати"."Якщо захочуть тебе дістати, то дістануть де завгодно. І броньовані машини не допоможуть – ти ж виходиш із неї, і башка залишається. Ось приклад – чоловік Максакової, якого вбили в Києві (екс-депутат Держдуми РФ Денис Вороненков, чоловік співачки Марії Максакової. – "ГОРДОН")", – зазначив Кобзон.Російський співак заявив, що "знищив" би Януковича за те, що він допустив революцію на Майдані."Я б Януковича власними силами знищив за те, що він допустив Майдан. Не можна було цього робити. А Горбачова (останнього президента СРСР Михайла Горбачова. – "ГОРДОН") я б знищив за те, що він разом із Шеварднадзе (екс-міністр закордонних справ СРСР Едуард Шеварнадзе. – "ГОРДОН") без єдиного пострілу розвалив Радянський Союз – цю велику державу. У підсумку Америка стала єдиною наддержавою. Зараз Путін (президент РФ Володимир Путін. – "ГОРДОН") намагається нас зрівняти, але це дуже складно зробити", – переконаний співак.Янукович був президентом України з 25 лютого 2010 року. 22 лютого 2014 року після трьох місяців протестів на Майдані Верховна Рада визнала, що він самоусунувся від виконання своїх обов'язків, після чого було оголошено нові президентські вибори. У лютому 2014 року Янукович покинув Україну, зараз із сім'єю проживає в Росії.У грудні 2016 року журналісти "Дождя" нібито знайшли будинок у Сочі, в якому, імовірно, мешкає Янукович.