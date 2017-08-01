Нікчемна влада на Буковині і хитрий Мунтян

На День Незалежності буковинська влада здулася і зникла у невідомому напрямку.
Жодного більш-менш толкового заходу. Якщо не враховувати такі-сякі концерти художної самодіяльності по районних клубах, куди вже давно ніхто не ходить. Навіщо нам тоді управління культури, коли вони досі не покинули своєї совковості і не пропонуют людям нових методі, підходів і культзаходів?
Нащо нам департамент освіти, якщо школи найгірші в Україні з якості знань?
Навіщо нам ОДА, яка не те що працювати не вміє і не хоче, а й навіть культурно та змістовно відпочити не спроможна?
Серед цього бедламу тільки Іван Мунтян радіти може. Бо він очолює БЮТ в області. А БЮТ в опозиції. Чим гірше владі, тим краще Іванові...
А в області на День Незалежності була тільки виставка ретро автомобілів. Але й то тільки завдяки організаторові Іванові Мельничукові.
І нащо нам така влада?!...