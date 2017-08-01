Депутат Чернівецької облради Ольга Кобевко: ЦЕ НАЙКРАЩА КРАЇНА!

Цю землю часто бажали захопити, цей народ часто хотіли скорити, нас розділяли, нас морили голодом, для нас готували казимати... Але завжди були ті, хто боровся!!!
І зараз на 26му році, нас вбивають, садять в тюрьми, обливають брудом, убивці патріотів на волі, керівники убивць в депутатах, а ми вмились сльозами і кров'ю, і далі в боротьбі!
З Днем Незалежності!!!
"Перемога - це тоді, коли поняття "українець і раб" будуть протилежні і відпаде потреба у створенні заходів на кшталт "Україна без ....будь - кого". А.Лупиніс
Зі святом, Україно!!!Ольга Кобевко