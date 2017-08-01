Привітання Сергія Пілігріма з Днем незалежності України

Шановні буковинці та гості краю!
Від імені колегії Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області та усього особового складу прийміть сердечні вітання з нагоди 26-тої річниці Дня незалежності України!
Ця визначна дата золотою сторінкою увійшла в історію нашої держави. Це урочисте і хвилююче свято для кожного її громадянина. Адже незалежність України впродовж століть була заповітною мрією багатьох поколінь українців.
Сьогодні кожен з нас добре усвідомлює, якою є ціна свободи. Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героїв, котрі пожертвували власним життям заради Незалежності. Пам’ятаймо, що наш священний обов’язок – збудувати таку країну, якою пишатимуться нащадки.
Нехай цей день наповнить серця гордістю за нашу країну, прагненням до єдності, вірою в перемогу справедливості, законності і демократії.
Щиро бажаю вам безмежного щастя, економічного процвітання і мирного неба над головою.
Слава Україні!