ПІСНЯ ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 2017 — "БОЙОВА ВИШИВАНКА"

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Новини
10:20
24 серпня
Привітання Сергія Пілігріма з Днем незалежності України
14:24
23 серпня
Cosa nostra по-буковинськи або Неймовірні пригоди «Валєри-мафіозі»
10:18
23 серпня
Продаж одного легковика упродовж року не оподатковується
10:16
23 серпня
Кількість отримувачів субсидії на Буковині зросла удвічі
10:12
23 серпня
Прийняття в експлуатацію житла та об’єктів соціальної сфери в Чернівецькій області у січні–червні 2017 року
10:03
23 серпня
Нехтування правилами дорожнього руху може привести людину на лаву підсудних
13:37
22 серпня
Повідомлення повинне бути відправлене суб’єктом господарювання до органів ДФС до моменту фактичного допуску працівника до роботи
13:36
22 серпня
29 серпня - закінчується термін сплати земельного податку фізичними особами - власникам земельних ділянок
12:07
22 серпня
Завтра у Чернівцях перекриють рух транспорту
11:26
22 серпня
У Чернівецькій області пансіонат незаконно отримав з державного бюджету 1,3 млн. грн.
09:36
22 серпня
У спрощенця змінилась адреса: алгоритм дій
09:34
22 серпня
Довідка про подану декларацію видається за місцем податкового обліку
09:26
22 серпня
За землю, нерухомість і транспорт чернівчани сплатили майже 14 мільйонів податків
08:54
22 серпня
Обсяги експорту лісоматеріалів з Буковини до ЄС зменшено утричі
08:48
22 серпня
Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 21 серпня 2017 року
13:24
21 серпня
ДФС Буковини: за «квартирантів» необхідно декларувати доходи та сплачувати податки
13:22
21 серпня
Рентна плата за використання природних ресурсів на Буковині додала в казну майже на 35,5 млн. грн.
12:28
21 серпня
У Чернівцях на літній період було призначено субсидії понад 30 тисячам домогосподарств, відмовлено – 10230
12:21
21 серпня
Понад 10 тисяч чернівчан можуть отримати компенсацію за невикористану субсидію
12:19
21 серпня
До уваги буковинців! Субсидії на новий опалювальний сезон продовжать автоматично, але не всім
10:58
21 серпня
На Буковині створено обласний оперативний штаб із забезпечення прав і свобод власників земель чи збіжжя
10:54
21 серпня
У обласній службі зайнятості працює ряд сервісів у режимі онлайн
10:43
21 серпня
Виплати захисникам Вітчизни - на особливому контролі у буковинських пенсійників
10:11
21 серпня
Чернівчани сплатили майже 14 мільйонів майнових податків
09:57
21 серпня
Учасники АТО звільняються від оплати додаткових послуг державних нотаріусів
Всі Новини »
Колонка автора
:
Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українець
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив перший президент України, яка 26 років тому стала незалежною державою.
:
Не зрікаються в любові
Найтемніше перед світанком. А я знаю, що він почнеться ще в цьому десятилітті.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметів
Війна між головою сільради Борисом Нечаєм, депутатами та підприємцями триває у Лашківці та Витилівці не один день і уже не перший рік. Бойові дії то загострюються, то стихають, але не зникають.
У ніч на 8 серпня Лашківському сільському голові спалили автомобіль «Мерседес-Віто».
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Що, Де, Коли
29 серпня. о 15.00
у фойє театру 2-го поверху відбудеться
прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ.
Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».
31 серпня о 10:00
в сесійній залі міської ради
скликається 36 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання
.
На розгляд засідання виноситься 68 питань. Серед них, зокрема, такі:
8 вересня о 14.30
у 207 кабінеті міської ради відбудеться
засідання архітектурно-містобудівної ради
.
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ПІСНЯ ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 2017 — "БОЙОВА ВИШИВАНКА"
Сьогодні, 08:55 / Коментарів: 0
Бадьора пісенька про українських воїнів.
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Чернівецька газета "ЧАС"